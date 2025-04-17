Переговоры в Париже и разгром РФ на юге: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 17 апреля по состоянию на 20:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 20:00 17 апреля / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, УНИАН

Главные новости Украины по состоянию на 20:00. Подборка Главреда:

Взрывы в Шуе: дроны атаковали военных РФ, которые били Искандерами по Сумах

В ночь на 17 апреля в городе Шуя Ивановской области РФ прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар. РосСМИ пишут об атаке на расположение 112-й гвардейской ракетной бригады, которая причастна к ракетному удару по Сумах 13 апреля, который унес жизни десятков украинцев.

Как пишет Telegram-канал Astra, местные власти ночью подтвердили угрозу атаки БПЛА.

видео дня

Оккупанты продвинулись возле двух населенных пунктов на Донбассе - DeepState

Российская оккупационная армия продвинулась возле двух населенных пунктов Донецкой области - Котляровки и Запорожья. Свежие новости с фронта в ночь на 17 апреля опубликовал мониторинговый проект DeepState.

Массированная атака РФ на Днепр: погибли три человека, в том числе ребенок

Поздно вечером 16 апреля российская оккупационная армия атаковала город Днепр беспилотниками. В результате вражеской атаки погибли три человека, в том числе и один ребенок.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, ранения получили 28 человек, из них 4 ребенка.

Британия поддержит отправку Германией ракет Taurus в Украину - The Telegraph

Великобритания готова поддержать Германию в передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Впрочем, окончательное решение остается за Германией, где до сих пор продолжаются дискуссии по этому поводу. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

"Последняя крепость, которая держится": оккупанты пытаются занять важный город

Оккупанты пытаются прорвать оборону и полностью занять город Торецк. Об этом рассказал командир батальона беспилотных систем "Вспышка" 28 ОМБр Сергей Ярый в комментарии Киев24.

По его словам, враг бросает на Торецкое направление все новых и новых людей. В частности перебрасывает силы с Кураховского направления.

Данные о важных объектах обороны врага уже в ВСУ, Россию может ждать удар - СМИ

Хакеры Anonymous атаковали страну-агрессора Россию и получили файлы кэша объемом около 10 терабайт, которые содержат данные обо всех предприятиях, работающих в России, все кремлевские активы на Западе, пророссийских чиновников, Дональда Трампа и других.

Как сообщает Forbes, хакеры таким образом пытались помочь Украине и ВСУ. Среди всей информации хоть не так много той, которую можно отнести к категории секретной, однако отдельные файлы являются особо ценными.

В Украине обвалятся цены на бензин: эксперт назвал сроки и причину

Цены на бензин в Украине скоро могут стать меньше. На это могут повлиять цены на нефть в мире.

Если в течение апреля сниженная цена на нефть в мире удержится на таком уровне, как сейчас, то цены на бензин и дизель могут упасть на 3 гривны. Об этом рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в комментарии Главреду.

Может уничтожить тысячи спутников Starlink: Россия создает новое оружие

Страна-агрессор Россия разрабатывает эффективный арсенал оружия, которое позволит одержать победу в тотальной космической войне с Западом, и несет угрозу спутникам Starlink. Об этом пишет аналитик Кевин Холден Платт в статье для Forbes.

Очень активно наступают: назван регион, где РФ хочет нанести неожиданный удар

В планах российской армии - осуществить удар, основной целью которого станет отвлечение украинских сил. Как заявил военный эксперт Павел Нарожный на Радио NV, атака может произойти в Запорожской области.

Может сесть на 7 лет: заместителю Кличко объявили подозрение, детали

Заместитель председателя КГГА получил подозрение в организации схемы переправки призывников через границу. По данным СМИ речь идет о Владимире Прокопиве. Об этом сообщает Нацполиция, СБУ и Киевская прокуратура.

"Веронике было всего 17": РФ устроила ночь ударов по Днепру, Одессе и Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский удар России по мирным украинским городам. Как написал глава государства в Telegram, по Днепру удар был нанесен дронами - самой молодой жертве не исполнилось даже 18 лет, продолжается разбор завалов.

Прилетит штраф на 140 тыс. грн: кого из украинцев накажут за газовые нарушения

Украинцы получают штрафы за ряд газовых нарушений. Если газовики во время проверки найдут такие проблемы, то нарушителю может грозить крупный штраф, а также отключение газоснабжения.

Издание ГазПравда рассказало, за какие именно нарушения можно получить штраф. Отмечается, что аферой, за которую выпишут самый большой штраф, является врезка в трубопровод. Если газовики это обнаружат, то на квартиру доначислят неучтенные кубы за 2 года. Но если нынешние хозяева приобрели право собственности на это домохозяйство менее 2 лет назад, то доначислять неучтенные кубы будут со дня приобретения такого права. За 2 года нарушителям могут начислить штраф около 140 тыс. грн.

Сотни военных и техника: РФ изменила тактику и перешла в наступление на юге

16 апреля около 18:00 враг изменил тактику и перешел к штурмовым действиям на южном направлении в районе населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобково, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области. Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины.

В Подмосковье прогремел мощный взрыв и поднялся дым - что известно

Днем, 17 апреля, в городе Люберцы в Подмосковье произошел мощный взрыв. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Сначала сообщалось, что взрыв прогремел на местной базе приема металла "Вторчермет".

С экономической точки зрения невыгодно запускать дорогостоящие ракеты Taurus, которые Украине могут предоставить партнеры, по Крымскому мосту. Такое мнение высказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос сказал в эфире "Фабрики новостей".

20-летнего курсанта академии ГПСУ нашли мертвым в Хмельницком - что известно

17 апреля около 10:00 в Хмельницком было обнаружено тело 20-летнего курсанта с огнестрельным ранением. Юноша был первокурсником Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Пробелы в российской ПВО: ВСУ уже вторые сутки атакуют город Шуя

Силы обороны Украины уже вторые сутки успешно проводят дальнобойную атаку по одному и тому же объекту - пункту постоянной дислокации 112-й ракетной бригады, который находится в городе Шуя Ивановской области. Об этом пишет Defense Express.

Доставили в больницу в тяжелом состоянии: на известного журналиста напали с ножом

Поздно вечером 16 апреля на одного из самых известных украинских журналистов - Юрия Макарова, который является исполнительным продюсером Общественного вещания, было совершено нападение. Злоумышленник нанес ему ножевое ранение, после чего скрылся, пишет Суспільне.

На Пасху в нескольких областях будет дождь: где ждать непогоды

Погода в Украине на Пасху, 20 апреля, будет теплой и сухой, лишь в части областей ожидаются небольшие дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, какой будет погода в Украине в ближайшие дни.

В Кремле снова посягают на украинские территории: что требует враг

Представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков вышел с очередным циничным заявлением о принадлежности временно оккупированных территорий Украины к стране-агрессору России.

Как сообщают росСМИ, он сказал, что так называемые "новые регионы" Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью РФ. Речь идет о Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

ВСУ освободили территории вблизи Покровска: Сырский похвастался успехами

На Покровском направлении ВСУ ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий противника, наносят российским оккупантам значительные потери. Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский.

Он сообщил, что отработал в операционной зоне войск ОТГ "Донецк".

Украинцы больше сдают доллары: в НБУ объяснили падение курса

На валютном рынке Украины за последние месяцы существенно изменилась ситуация. В апреле украинцы уже больше продают доллары.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий во время брифинга 17 апреля. Он отметил, что сейчас наблюдается увеличение предложения этой валюты.

Россияне пошли в массированные штурмы на Запорожье: ВСУ устроили врагу разгром

Армия страны-агрессора России пошла в массированный штурм на Запорожском направлении. Об этом 17 апреля в комментарии Общественному сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, оккупанты применили более трех сотен военных, 40 единиц техники и три танка. Этой силой враг пытался продвинуться на участке вблизи Пятихаток, Степного, Лобкового, Малой Токмачки и Малых Щербаков.

Украина встретилась с "коалицией решительных" в Париже: первые подробности

В четверг, 17 апреля, украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

РФ готовится к ударам по Украине на Пасху: в разведке назвали возможные цели врага

Российские оккупанты готовятся к новым ударам по энергетике. Это может произойти прямо перед Пасхой или в день праздника. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он прямо сказал, что разведка узнала о подготовке РФ к новым ударам.

Цены будут расти: Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине

Национальный банк Украины ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,7%. В январе НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 8,4%.

Об этом рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга 17 апреля. В то же время Нацбанк сохранил прогноз возвращения инфляции к целевому уровню в 5% в 2026 году.

США публично стали на сторону РФ - Вашингтон проголосовал против резолюции ООН

Генеральная ассамблея ООН приняла 16 апреля резолюцию, подтверждающую важность сотрудничества с Советом Европы и осуждающую российскую агрессию против Украины. Документ поддержали 105 стран, 33 воздержались, а 9 - выступили против, среди которых были США. Об этом стало известно из заявления представительства США в ООН.

Рубио и Уиткофф встретились с Ермаком и Умеровым в Париже: первые детали

В Париже начался второй раунд высокого уровня переговоров между представителями США и европейскими партнерами. Государственный секретарь США Марко Рубио и советник Белого дома Стив Уиткофф провели встречу с руководителем ОПУ Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщило The Guardian.

Украина и США могут подписать меморандум о недрах уже сегодня - Зеленский

Украина активно работает с американской стороной в формате онлайн по меморандуму о полезных ископаемых. Меморандум может быть подписан уже сегодня, 17 апреля. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, который транслировало Суспільне.

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