Оккупанты продвинулись возле двух населенных пунктов на Донбассе – DeepState

Кратко:
- Оккупанты продвинулись возле Котляровки
- У армии РФ есть успехи под Котляровкой
Российская оккупационная армия продвинулась возле двух населенных пунктов Донецкой области - Котляровки и Запорожья. Свежие новости с фронта в ночь на 17 апреля опубликовал мониторинговый проект DeepState.
"Враг продвинулся возле Котляровки и Запорожья", - говорится в сообщении.
Аналитки также обновили карты.
Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала суток 16 апреля на фронте состоялось 92 боевых столкновения, из них 29 – на Покровском направлении.
Отмечается, что под Покровском оккупанты пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка и в сторону Старой Николаевки и Сергеевки.
Последние новости с фронта
Как писал Главред, РФ сосредотачивает больше всего своих сил и средств на двух участках границы - со стороны Курской области и на Харьковщине в направлении Волчанска и Липцев.
Оккупационная армия страны-агрессора России непрерывно пытается прорвать украинскую оборону на Харьковском направлении. Сверхтяжелые бои в частности продолжаются в районе Двуречного.
Российские войска получили приказ до 9 мая полностью освободить Курскую область от ВСУ, что включает операцию через Сумскую область. Однако у РФ нет достаточных резервов для масштабных наступательных операций, считает военный аналитик Алексей Гетьман.
Другие новости:
- РФ почти полностью выбила украинских военных из Курщины - соучредитель DeepState
- "Россия будет расширяться": есть ли риск вторжения РФ в страны Балтии
- Взрывы в Шуе: дроны атаковали военных РФ, которые били Искандерами по Сумам
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред