Украинские возможности загружены на 60%: что мешает изготавливать оружие на 100%

Украина начала самостоятельно изготавливать оружие, которое применяет на фронте. Сейчас отечественный сектор загружен лишь на 60% возможностей. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он добавил, что сейчас у Украины нет денег, чтобы профинансировать 40% возможностей.
"Это не значит, что было 100%. Было 10%. Сегодня мы сильно расширились. Это помогло бы очень сильно украинской обороноспособности, если бы мы нашли финансирование на все 100% возможностей", - сказал президент.видео дня
Зеленский добавил, что Украине сейчас не хватает военной помощи. В ВСУ есть дефицит артиллерии, но он незначительный. Украина начала изготавливать сама это оружие.
"Россияне "бегают по потолку", потому что они бьют по заводам и не просто так. Мы системно работаем над тем, чтобы уменьшать дефицит артиллерии. Вторая история - дроны, там где нам могут помочь больше. Европейцы могут давать финансирование прямо в наш частный сектор. Это очень сильно помогло", - добавил Зеленский.
Президент напомнил, что в 2024 году был большой дефицит артиллерийских снарядов. Остановить врага помогли отечественные дроны.
"У нас было большое производство. Я говорил, что мы сделаем миллион-полтора дронов, а мы сделали несколько миллионов. У нас серьезные результаты - в два раза больше, чем было обещано. Это смогло, в каком-то смысле, остановить россиян. И молодцы ребята - большое количество наших групп, батальонов, операторов", - добавил он.
Оружие Украины - новости по теме
Как сообщал Главред, Вадим Сухаревский в середине декабря прошлого года заявил, что у ВСУ есть лазерное оружие Тризуб. Комплекс позволяет сбивать вражеские военные самолеты на расстоянии 2 тысячи километров.
Кроме того, украинские защитники начали применять на фронте украинские беспилотные авиационные комплексы В-1. Об этом сообщает Минобороны Украины.
Также Украина разрабатывает новые наземные боевые беспилотники, которые управляются через волоконно-оптический кабель, что позволяет обходить российские средства радиоэлектронной борьбы.
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