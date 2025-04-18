Украина и США утвердили намерения по соглашению о полезных ископаемых: подробности

Стороны планируют создать Фонд инвестиций в восстановление.

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Новый этап в сотрудничестве Украины и США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Вкратце:

Украина и США подписали меморандум 17 апреля

Договорились о соглашении в сфере полезных ископаемых и инвестициях

В четверг, 17 апреля, Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, который подтверждает намерения двух стран финализировать соглашение о стратегическом партнерстве в сфере полезных ископаемых. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, документ является важным этапом на пути к заключению будущего Соглашения об экономическом партнерстве между государствами.

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"Сегодня сделали шаг к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе наших команд и намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", - отметила Свириденко.

В рамках договоренностей также предусматривается создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Этот инструмент имеет целью привлечение масштабных инвестиций, модернизацию инфраструктуры и развитие взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и США.

"Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов - именно с такой целью команды работают над документом", - добавила министр.

Она также подчеркнула, что эти договоренности демонстрируют стремление американского народа поддерживать Украину:

"Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину".

Редкоземельные материалы / Инфографика: Главред

Сейчас стороны работают над окончательным согласованием текста соглашения. После подписания документ еще должен пройти ратификацию в парламентах обеих стран.

"Спасибо нашим техническим командам - украинской и американской - за профессиональную, конструктивную и быструю работу", - резюмировала Юлия Свириденко.

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп пригрозил Украине "серьезными проблемами" из-за соглашения о полезных ископаемых - у Зеленского ответили. Президент США применяет агрессивную риторику для усиления собственных позиций и влияния на переговорный процесс, отметил Подоляк.

Также сообщалось, что Украина отправит в США представителей, чтобы обсудить соглашение об ископаемых - была названа дата. Стала известна дата, когда Украина отправит своих представителей в Соединенные Штаты Америки, чтобы обсудить это соглашение.

Кроме того Украина готова сотрудничать с американскими партнерами для согласования текста соглашения о полезных ископаемых, который будет приемлемым для обеих сторон, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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Что такое Министерство экономики Украины? Министерство экономики Украины - бывшее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины. 9 декабря 2010 года реорганизовано в Министерство экономического развития и торговли Украины. С 20 мая 2021 министром экономики Украины назначен Любченко Алексей Николаевич, пишет Википедия.

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