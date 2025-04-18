Как раньше выглядел арбуз: большинство людей его даже не узнали бы

На самом деле арбуз не всегда выглядел так, как сейчас. Раньше он имел совсем другой вид.

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Как раньше выглядел арбуз/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, unsplash.com

Вы узнаете:

Как раньше выглядел арбуз

Какого цвета изначально был арбуз

Мы привыкли видеть арбуз именно таким, каким он есть в настоящем - с красной сочной мякотью и тонкой кожурой. Но не все знают, что на самом деле раньше он выглядел по другому.

До того, как люди его окультурили, арбуз имел совсем другой вид. В частности, это можно увидеть на картине итальянского художника Джованни Станки, которую он создал в середине XVII века.

На этом натюрморте среди других фруктов и овощей мы видим арбуз, у которого неравномерно окрашенная бело-розовая мякоть, толстая кожура и много темных семян. По предположениям исследователей, именно так выглядел арбуз как раз где-то посередине процесса окультуривания.

Автор YouTube- канала SvadSquad рассказывает, что, вероятнее всего, арбузы одомашнили в северо-восточной Африке примерно 4000 лет назад. А в Европу их привезли мавры еще в XIII веке.

"Однако арбузы были гораздо более горькими чем современные, с более толстой и жесткой кожурой и менее вкусной красной мякотью. Процесс селекции для изменения этих признаков несомненно уже начался, когда Станки написал картину, но был далек от завершения. Как видите, арбузы времен Станки обладали менее съедобной мякотью чем сейчас, а более мягкие на вид участки заполнены семенами", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, как раньше выглядел арбуз:

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Что известно о YouTube-канале SvadSquad? На YouTube-канале SvadSquad рассказываются истории знаменитостей из разных эпох и уголков мира. Как отмечается в описании к каналу, там можно посмотреть видео "о великих событиях, необычных людях и звездах, загадочных фактах и ​​интересных сведениях, изменивших ход истории".

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