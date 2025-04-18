Пытался отбиваться: Юрий Макаров прямо сказал, кто причастен к его нападению

В нападении на журналиста Юрия Макарова может быть русский след.

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Юрий Макаров рассказал о нападении / Коллаж: Главред, фото: ТСН, facebook/Юрий Макаров

Что известно:

На украинского журналиста Юрия Макарова напали с ножом

Журналист находится в больнице

По одной из версий в нападении есть русский след

На известного украинского журналиста Юрия Макарова было совершено нападение. Это произошло в одном из жилых комплексов Киева. Его ударили ножом. Макаров рассказал журналисту ТСН о том, что произошло.

Нападение произошло 16 апреля на территории закрытого жилого комплекса, куда попасть можно только с электронным пропуском. Все случилось около 22:30-22:40, когда он вышел на прогулку во двор, чтобы собраться с мыслями при написании нового материала.

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"Случилось что-то очень непонятное. И я так чувствую, что специалисты, профессионалы, занимающиеся подобными делами не первый год, они немного растеряны. Потому что этот парень неясно, откуда он взялся. Я его заметил только тогда, когда он уже, так сказать, в меня тыкал своим кинжалом. Когда я увидел клинок, у меня сработал рефлекс, который меня учили еще во время учебы в университете, когда я занимался в запрещенной тогда секции каратэ. Я инстинктивно отбил этот нож и засветил ему в голову", - отметил журналист.

В этот момент нападавший нанес журналисту второй удар, он попал ему в живот.

После ранения Макарова госпитализировали с резаными ранами передней брюшной стенки и руки в критическом тяжелом состоянии. Тем же вечером его прооперировали и перевели в реанимацию, где он пробыл до утра. После его перевели в палату. Врачи дают оптимистические прогнозы на его скорейшее выздоровление. Ожидается, что его выпишут домой уже в понедельник, 21 апреля.

Причина нападения на Макарова

Журналист не отрицает, что, возможно, его хотели просто ограбить. Он имеет плохую память на лица и не может вспомнить, как выглядел злоумышленник.

В то же время он склонен к другой версии. Юрий Макаров считает, что нападение на него имеет российский след.

"Я уже был в так называемом "расстрельном списке" вместе с Аркадием Бабченко и Евгением Киселевым. Там было людей двадцать, и это были не шутки. Виталий Портников… В таком случае это, возможно, одно из выражений очередной спецоперации по снижению нашего боевого духа ... Если это действительно опосредованное проявление "братской любви" из-за поребрика, то я просто полон чувства собственной значимости. И радуюсь, что я, так сказать, завоевал такое признание", - предположил он.

После ранения нападавший сбежал и выбросил нож, позже его нашли правоохранители.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции также прокомментировал нападение на Юрия Макарова. Он подтвердил, что одной из версий нападения является его профессиональная деятельность.

Юлий Макаров занимался освещением войны, которую развязала РФ против Украины.

Смотрите видео о нападении на Юрия Макарова:

Нападение на Юрия Макарова / фото: скриншот

Как писал Главред, недавно на фронте под обстрел попали известные журналисты ТСН. Инцидент случился во время съемок сюжета о работе украинских операторов БПЛА на позициях неподалеку от Волчанска.

К сожалению, 18 марта на передовой погиб редактор новостей сайта TSN.ua, Дмитрий Бендиков. Он служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде и отдал свою жизнь, выполняя боевую задачу на Луганщине, откуда был родом.

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