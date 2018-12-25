Игрушки по цене живого Деда Мороза: как успеть подготовиться к Новому году 2019 и почем украшения

Такой домик из имбирного печенья можно сделать из набора, купленного в любом супермаркете / 1zoom.ru

До года Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю осталось меньше недели. И Главред составил для читателей план подготовки к Новому году 2019.

Как подготовиться к Новому году 2019

Итак, скоро Новый год. Подготовку начать советуют с плана.

Календарь подготовки к Новому году должен включать:

Еще немного об украшении дома. В этом году модным трендом считаются украшения в ретро-стиле. Если у родителей остались новогодние игрушки "советского образца" – то самое время стряхнуть с них пыль.

Для украшения мебели (шкафа или зеркала, к примеру) и стен отлично подойдут гирлянды – как электрические, так и бумажные.

А на стеклянных дверцах бабушкиного комода (или вполне себе современной "стенки") можно нарисовать свинку. Не страшно, если выйдет крипово – вон, в Якутии символ 2019 года соорудили из навоза, и ничего!

Для двери/дверей можно купить или смастерить своими руками рождественский венок. Считается, что такие венки "заманивают" счастье в дом.

Украсить окна можно с помощью гирлянд, бумажных снежинок (в подборке видео выше есть ролик, как их вырезать, чтоб все обзавидовались) или разрисовать через трафарет.

Еще один отличный элемент новогоднего декора – икебаны из хвои, корицы и цитрусовых: отлично задают праздничное настроение, а поставить можно, куда угодно.

Еще один не новый, но хорошо проверенный способ украсить дом к Новому году – выложить на стене или окне "плоскую" новогоднюю елочку из гирлянды или "дождика".

Новогодние украшения: сколько стоит купить в Киеве

Тут все зависит от места покупки: цены скачут от 3 грн до 500 грн и выше. В одном из самых дорогих магазинов столицы новогодняя игрушка выйдет вам по цене заказа живого Деда Мороза на праздник. К примеру, игрушку в форме клетки журналисты нашли за 2190 грн – а это выше прожиточного минимума в Украине.

На рождественской ярмарке за новогодние украшения, сделанные своими руками (хенд мейд из Львова) просят 85-110 грн.

А самые дешевые игрушки в подземных переходах – 25-30 грн, а за "малютки" и вовсе просят 3 грн.

Ранее Главред писал о том, что одеть на Новый год, маникюре, макияже и прочих женских секретах. Хозяйка года любит наряды яркие и эксцентричные.

Также диетолог объяснила, как не переесть на Новый год. По подсчетам, средний украинец в новогоднюю ночь употребляет около 3000-3500 калорий.