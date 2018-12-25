Игрушки по цене живого Деда Мороза: как успеть подготовиться к Новому году 2019 и почем украшения

Главред составил план подготовки к Новому году 2019.
До года Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю осталось меньше недели. И Главред составил для читателей план подготовки к Новому году 2019.
Как подготовиться к Новому году 2019
Итак, скоро Новый год. Подготовку начать советуют с плана.
Календарь подготовки к Новому году должен включать:
- генеральную уборку – не позднее, чем за 2-3 дня до праздника, чтобы осталось время на украшения елки и комнат, а также готовку;
- покупку елки – это, конечно, по желанию, но традиционно он в этот список входит. Ранее эксперты объяснили, как выбрать новогоднюю елку и что сделать, чтобы елка дольше не осыпалась. Так как начинать наряжать елку не раньше, чем через сутки после покупки и того, как принесли ее домой, то купить новогоднее дерево стоит не позже 30 декабря;
- пункт "украсить елку" – делать это тарологи советовали еще в период зимнего солнцестояния – 21 и 22 декабря, но если не успели – не беда: чем ближе праздники, тем елки дешевле. Главред уже собрал лучшие новогодние идеи-2019. Кроме того, в мире появился новый новогодний тренд-2018-2019: готические черные елки с шарами и гирляндами. Для контраста дизайнеры рекомендуют украшать такую лесную красавицу белыми аксессуарами.
- новогодний декор дома: если для вашего бюджета новогодние украшения для дома купить – слишком дорого, то можно сделать новогодние украшения из бумаги или других подручных материалов, то есть новогодние украшения-2019 своими руками: фото и видео мы для вас уже подобрали;
- купить и упаковать подарки: о том, что и как подарить семье и любимым на Новый год 2019, уже рассказала консультант по этикету Юлия Юдина. Также читайте наши материалы Как подобрать подарки по знакам Зодиака на Новый 2019 год для любимых парней и Как упаковать новогодний подарок своими руками: мастер-класс от профессионального декоратора.
Еще немного об украшении дома. В этом году модным трендом считаются украшения в ретро-стиле. Если у родителей остались новогодние игрушки "советского образца" – то самое время стряхнуть с них пыль.
Для украшения мебели (шкафа или зеркала, к примеру) и стен отлично подойдут гирлянды – как электрические, так и бумажные.
А на стеклянных дверцах бабушкиного комода (или вполне себе современной "стенки") можно нарисовать свинку. Не страшно, если выйдет крипово – вон, в Якутии символ 2019 года соорудили из навоза, и ничего!
Для двери/дверей можно купить или смастерить своими руками рождественский венок. Считается, что такие венки "заманивают" счастье в дом.
Украсить окна можно с помощью гирлянд, бумажных снежинок (в подборке видео выше есть ролик, как их вырезать, чтоб все обзавидовались) или разрисовать через трафарет.
Еще один отличный элемент новогоднего декора – икебаны из хвои, корицы и цитрусовых: отлично задают праздничное настроение, а поставить можно, куда угодно.
Еще один не новый, но хорошо проверенный способ украсить дом к Новому году – выложить на стене или окне "плоскую" новогоднюю елочку из гирлянды или "дождика".
Новогодние украшения: сколько стоит купить в Киеве
Тут все зависит от места покупки: цены скачут от 3 грн до 500 грн и выше. В одном из самых дорогих магазинов столицы новогодняя игрушка выйдет вам по цене заказа живого Деда Мороза на праздник. К примеру, игрушку в форме клетки журналисты нашли за 2190 грн – а это выше прожиточного минимума в Украине.
На рождественской ярмарке за новогодние украшения, сделанные своими руками (хенд мейд из Львова) просят 85-110 грн.
А самые дешевые игрушки в подземных переходах – 25-30 грн, а за "малютки" и вовсе просят 3 грн.
Ранее Главред писал о том, что одеть на Новый год, маникюре, макияже и прочих женских секретах. Хозяйка года любит наряды яркие и эксцентричные.
Также диетолог объяснила, как не переесть на Новый год. По подсчетам, средний украинец в новогоднюю ночь употребляет около 3000-3500 калорий.