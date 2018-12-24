В Якутии из навоза соорудили символ 2019 года

Свинья из навоза оказалась более похожа на кабана / Фото: Yakutia.Info

В России житель Горного улуса Якутии Аркадий Васильев слепил из навоза гигантскую свинью, которая будет символом нового 2019 года.

Как сообщает Yakutia.Info, это не первая подобного рода скульптура в этом регионе.

В СМИ подчеркивают, что лепить фигуры из навоза в Якутии уже стало традицией. Ранее скульптор-самоучка Михаил Боппосов из села Уолба ежегодно в канун нового года представлял очередную скульптуру из фекалий. И его работы стали популярными, их фотографируют, как отечественные, так и иностранные журналисты.

Васильев решил пойти по стопам земляка и также к празднику изготовить скульптуру. Свинья из фекалий, которая внешне похожа на дикого кабана из-за крупных клыков, уже заинтересовала пользователей соцсетей. Фото символа нового года массово распространяется в Сети и в СМИ.

/ Фото: Yakutia.Info

Напомним, в минувшем году из навоза в Якутии слепили новогоднюю елку.