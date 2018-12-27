Как правильно пить на Новый год, чтобы не было плохо

Главред решил узнать у специалиста, как пить и не пьянеть на Новый год.
Впереди новогоднее застолье. И без алкоголя, скорей всего, оно не обойдется.
Многие уже ищут в интернете народные средства, как пить и не пьянеть, а кто-то даже легендарные советы разведчиков "Как пить и не пьянеть".
Главред решил узнать у специалиста, какие есть полезные хитрости, как на Новый год пить, чтобы не было плохо.
Алгоритм, как пить и не пьянеть на Новый год, выглядит следующим образом:
- не стоит смешивать разные алкогольные напитки во время застолья;
- заранее проймите сорбент: активированный уголь – черный или белый, Энтеросгель, Фильтрум-СТИ и т.п.;
- отдавайте предпочтение алкогольным напиткам без сахара и вкусовых добавок;
- пейте как можно больше простой воды;
- контролируйте дозу принятого алкоголя.
Терапевт Юлия Кузнецова-Арабули добавила, что не стоит употреблять лекарственные препараты, содержащие аспирин. "Не всегда можно, особенно пациентам с заболеваниями, допустим, желудочно-кишечного тракта или заболеваниями сердца и сосудов употреблять такие препараты без согласования с врачом", – подчеркнула она.
Также стоит больше двигаться: это ускоряет обменные процессы в организме и заодно быстрее выводит из него алкоголь.
Как называются таблетки, чтобы не пьянеть
Помимо активированного угля (на форумах советуют принимать таблеток по 8 за раз), также рекомендуется перед застольем выпить лекарство, улучшающее работу желудка – причем любое (хоть Фестал, хоть Мезим).
Кроме того, на форумах рекомендуют Глутаргин алкоклин.
Как правильно пить на Новый год: чем закусывать
Читайте такжеДиетолог объяснил, как не переесть на Новый годЗакусывать алкоголь лучше достаточно жирной пищей, посоветовала Кузнецова-Арабули: "Не украинское сало, а это может быть, допустим, морская рыба. Чтобы не так быстро всасывался алкоголь". И лучше, чтобы закуска была горячей.
К слову, алкоголь всасывается и в ротовой полости, так что смаковать напиток, задерживая его во рту, не стоит. Это правило подходит для коллекционных напитков – когда речь идет о маленькой дозе алкоголя в целом.
В конце застолья стоит выпить чашечку зеленого чая: такое питье ослабит градус. И не стоит пить кофе: оно обезвоживает и без того "осушенный" алкоголем организм.
Не стоит также запивать алкоголь газировкой: это усиливает градус выпитого. Лучше чем-то, содержащим кислоту: морсом или апельсиновым соком, к примеру.
Алкогольное опьянение: мифы
1. Считается, что градус надо повышать: неправда. На степень опьянения влияет не порядок выпитого, а его количество.
2. От красного вина пьянеешь меньше: неправда. Из-за танинов головная боль при похмелье может быть на порядок сильнее, чем при похмелье от прозрачного алкоголя.
3. Обезболивающее или сорбенты пить нужно не перед сном, а с утра.
4. У женщин похмелье сильнее: правда. У мужчин в организме больше жидкости, что помогает им снизить концентрацию алкоголя в крови.
Ранее Главред писал о том, что одеть на Новый год, маникюре, макияже и прочих женских секретах. Хозяйка года любит наряды яркие и эксцентричные.
Напомним, Главред уже разобрался, что должно быть на новогоднем столе в Год Свиньи. Мы выяснили, что можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертов.
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