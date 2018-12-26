Салаты на Новый год-2019: салат шуба, аппетитные рецепты

26 декабря 2018, 07:15

Новогоднее меню можно пополнить традиционным салатом на праздник.

Собраны аппетитные рецепты салата шуба
Главред собрал аппетитные рецепты салата шуба / Скриншот видео с youtube.com

До Нового года-2019 осталось только шесть дней, по восточному календарю его символ — Желтая Земляная Свинья (Кабан).

Новогоднее меню принято составлять, ориентируясь на предпочтения символа будущего года, чтобы задобрить его и обеспечить себе удачу, а своему дому — достаток.

Поскольку новогодняя ночь уже совсем близко, все актуальнее становятся вопросы, что должно быть на столе в год Свиньи и что приготовить на год Свиньи. 

Для того, чтобы составить новогоднее меню правильно, нужно выполнить всего несколько простых рекомендаций:

  • Нельзя готовить блюда из свинины в любом виде;
  • На новогодний стол ни в коем случае нельзя подавать полуфабрикаты и покупные блюда;
  • В новогоднее меню нужно включить много зелени, овощей, фруктов и хлебобулочных изделий;
  • В блюдах на Новый год-2019 должно быть много желтых ингредиентов или ингредиентов с желтым цветом.

Готовить на год Свиньи не рекомендуют слишком изысканные блюда, поскольку символ будущего года — неприхотливое животное, и ему больше придутся по вкусу разнообразные красиво украшенные простые блюда (новогодние салаты, закуски на праздник).

Главред решил посоветовать, что готовить на Новый год в год Свиньи и собрал аппетитные рецепты традиционного салата на Новый год — салат шуба (сельдь под шубой, селедка под шубой).

Салат шуба: история блюда

Рецепт салата шуба в революционное время — в начале ХХ века — придумал московский купец Анастас Богомилов, который был хозяином сети столовых и трактиров. В заведениях купца посетители часто выпивали лишнего, спорили, били посуду и ломали мебель, что, конечно же, не нравилось владельцу, и он решил придумать закуску, благодаря которой люди смогли бы дольше не пьянеть.

Салат шуба впервые подали накануне Нового года-1919, его главными ингредиентами стали сельдь, репчатый лук, вареные картофель, морковь, свекла и майонез.

Читайте такжеНовогодние салаты: салат с крабовых палочек, вкуснейшие рецепты на Новый годСчитается, что ингредиенты для салата были подобраны специально: сельдь — еда рабочих, свекла должна была напоминать красное пролетарское знамя, а французский соус — майонез — использовался для напоминания о врагах трудящихся.

Согласно легенде, купец назвал салат целым лозунгом: "Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема", или просто "Ш.У.Б.А.". Позже блюдо начали называть селедка под шубой и салат шуба.

Как приготовить салат шуба, аппетитные рецепты

Салат шуба, традиционный рецепт

Ингредиенты для приготовления салата, который может украсить новогодний стол-2019: одна крупная сельдь пряного посола, 3 картофелины, 3 морковки, 2 свеклы, 1 луковица, а также майонез, соль и перец — по вкусу.

Как приготовить салат шуба

Филируйте сельдь и нарежьте мелким кубиком. Картофель, морковь и свеклу помойте и отварите. Отваренные овощи очистите, натрите на крупной терке, но не смешивайте их. Очистите лук и нарежьте на очень мелкие кубики.

Читайте такжеМясо по-французски: лучшие рецепты на Новый годВозьмите глубокое блюдо (лучше использовать прозрачное, в нем будут видны слои салата) и покройте его дно картошкой, а потом смажьте ее майонезом. Потом положите порезанную сельдь и намажьте ее соусом. Третий слой — лук, четвертый — морковь, а пятый — свекла.

Все слои нужно смазать майонезом. Сформированный салат шуба, накройте и отправьте в холодное место на несколько часов, поскольку блюдо должно пропитаться.

Салат шуба по-богатому 

Ингредиенты для приготовления салата на Новый год-2019: 200 грамм семги, 3 картофелины, 2 морковки, 2 свеклы, 1 луковица, 3 яйца, укроп, петрушка и майонез — по вкусу.

Как приготовить салат шуба

Семгу нарежьте мелким кубиком. Картофель, морковь, свеклу и яйца отварите, очистите и потрите на крупной терке, не перемешивая. Лук нарежьте на очень мелкие кубики, а укроп и петрушку очень мелко порежьте.

Сформируйте салат: выложите в глубокую посудину слоями измельченные картофель, семгу, лук, яйца, морковь и свеклу. Каждый слой смажьте майонезом. Присыпьте сформированный салат зеленью и поставьте в холодное место.

Салат шуба без майонеза

Ингредиенты для приготовления салата, который может украсить новогоднее меню и не испортит фигуру: 200 грамм филе скумбрии пряного посола, 3 картофелины, 2 морковки, 2 свеклы, зеленый лук, три перепелиных яйца, 1 столовая ложка оливкового масла. 

Как приготовить салат шуба

Порежьте скумбрию мелким кубиком. Отварите картофель, морковь, свеклу и перепелиные яйца. Овощи очистите и нарежьте мелким кубиком, а перепелиные яйца — очистите и разрежьте пополам. Порежьте на небольшие полоски несколько перьев зеленого лука.

Читайте такжеРецепты на Новый год: "бомбезные" новогодние салаты с ананасамиВозьмите глубокую тарелку (лучше выкладывать блюдо на плоскую тарелку с помощью кулинарного кольца) и сформируйте салат: выложите картофель, положите на него скумбрию, а сверху выложите свеклу. Полейте салат оливковым маслом и украсьте перепелиными яйцами и перьями лука.

В год Свиньи в новогоднее меню можно внести разные новогодние салаты, например, уже традиционные салаты на праздник — салат оливье, салат мимоза, салат с крабовых палочек или более изысканные блюда — салат цезарь, салат греческий, салат с кальмарами, салат с ананасами, салат с языком, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна (салат грибная поляна). Главред уже опубликовал рецепты на Новый год лучших салатов на праздник.

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