"Первая любовь": Ступка показал свою "сладкую булочку"

Кратко:
- Что рассказал Дмитрий Ступка
- Как он обратился к своей девушке
Украинский известный актер Дмитрий Ступка, который уехал в США еще в начале полномасштабной войны в Украине, прижался к своей девушке, которую он назвал своей первой любовью.
На своей странице в Instagram Дмитрий опубликовал фото, где он стоит рядом с ней. Пара улыбается для селфи.
"Ты моя первая и последняя любовь! Люблю тебя выше неба и все звезды для тебя. Моя сладкая булочка, улыбайся", - подписал фото Ступка.
Его девушка Юлия ответила в комментариях: "Люблю тебя, мое сердце".
Напомним, отец Дмитрия – Остап Ступка – прокомментировал, почему его сын не возвращается в Украину и заявил, что все из-за проблем с документами, поэтому он не может выехать из США. Но актер все ж планирует приехать в родную страну.
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Ранее Главред писал о том, что Дмитрий Ступка несколько недель назад показался вместе с семьей. На своей странице в Instagram Дмитрий отметил, что находится в Сан-Диего.
В апреле 2022 года Полина Логунова сообщила, что она и Дмитрий Ступка больше не вместе, и что у нее есть новый мужчина в США. Это подтвердил в откровенном интервью и сам актер: он рассказал, что 31 декабря 2021 года его избранница сообщила, что встреча с другим мужчиной принесла ей осознание, что она больше не любит мужа, и хочет начать новую жизнь. Ступка принял это решение Логуновой, и начался бракоразводный процесс.
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Кто такой Дмитрий Ступка?
Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.
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