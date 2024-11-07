Дмитрий Ступка попал в серьезные проблемы - что случилось

Кратко:
- Дмитрий Ступка имеет проблемы с документами в США
- Актер планирует вернуться в Украину
Украинский известный актер Дмитрий Ступка пока не вернется в Украину из США, куда уехал перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, ведь имеет проблемы с документами.
В интервью для "Ранок у великому місці" отец актера Остап Ступка рассказал, что его сын имеет некоторые проблемы.
"Планы возвращаться в Украину есть. Просто у него есть определенные нюансы с документами, он не имеет права покидать территорию США, поэтому он сейчас там", – отметил Ступка.
Правда, Остап не уточнил, что же именно случилось у его сына, но он уточнил, что если все решится, то Дмитрий обязательно приедет в Украину.
"Эти подробности не интересны, это документация. Если у него все сложится с американскими документами, то почему нет? Why not?" – отметил отец актера.
Кто такой Дмитрий Ступка?
Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.
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