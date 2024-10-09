"Все, хватит": Дмитрий Ступка не выдержал даже дня работы в США и сорвал здоровье

Украинский актер Дмитрий Ступка, который эмигрировал в США осенью 2021 года и не возвращается домой, поделился своим опытом работы за границей.
Как сообщил актер на своей странице в соцсетях, он устроился на работу в одну из американских компаний, занимающуюся мувингом, но уволился в первый рабочий день. Причиной увольнения стали проблемы со здоровьем из-за трудной работы.
"Мой первый и последний день на работе в мувинге. Спину надорвал, геморрой нарастил. Все, хватит", - отметил Дмитрий.
Кто такой Дмитрий Ступка?
Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.
Эмигрировал за границу осенью 2021 года. Сделал он это со своей экс-супругой - блогершей Полиной Логуновой - и дочерью Богданой. По словам Ступки, о полномасштабном вторжении он впервые услышал на борту самолета, которым летел в Киев. Однако не смог попасть на родину, потому что границы уже были закрыты.
После этого Дмитрий несколько месяцев жил в Европе, где помогал ВСУ и занимался волонтерством, а потом решил вернуться в Америку.
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Добавим, Дмитрий Ступка, который пребывает в США, опубликовал в сети новое фото со своей возлюбленной — певицей Barabanova. В комментариях у Ступки спросили, как он смог пересечь границу Украины в условиях военного положения, но он ничего не написал в ответ.
А также Дмитрий Ступка в августе 2023 года подтвердил отношения с Юлией Барабановой. Теперь пара готовится к свадьбе. Об этом 37-летний артист сообщил на своей странице в Instagram.
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