Украина совместно с США будет производить дроны: Зеленский рассказал детали

Новое соглашение с американской компанией уже заключено.

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Президент сообщил о новом соглашении / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/

Что сообщил Зеленский:

Украина занимается масштабированием производства оружия

Заключено соглашение с американской компанией о производстве дронов

Украина будет производить оружие за рубежом совместно с Данией

Страна масштабирует совместное с партнерами производство оружия для защиты жизней украинцев. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина увеличит производство дальнобойного оружия, чтобы уменьшить российское желание убивать, и дронов-перехватчиков, чтобы защитить людей.

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Зеленский сообщил о заключении нового соглашения с американской компанией о производстве дронов, а также упомянул о соглашении с Данией о первом совместном производстве оружия для Украины за рубежом.

"Спасибо всем, кто стоит рядом с нашим государством и нашими людьми, поддерживает украинский ОПК и развивает свою оборонную промышленность", - добавил он.

Производство оружия в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина может развернуть полный цикл производства баллистических ракет "Сапсан", с помощью которых военные смогут атаковать важные военные цели страны-агрессора России.

Сапсан / Инфографика: Главред

Ранее президент Зеленский сообщал, что украинская оборонная промышленность может за год производить 8 миллионов дронов, однако на производство таких масштабов не хватает финансирования.

Недавно стало известно, что французский автопроизводитель в сотрудничестве с оборонным малым и средним предприятием Франции запустит производство беспилотников в Украине.

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