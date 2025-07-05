Украина совместно с США будет производить дроны: Зеленский рассказал детали

Что сообщил Зеленский:
- Украина занимается масштабированием производства оружия
- Заключено соглашение с американской компанией о производстве дронов
- Украина будет производить оружие за рубежом совместно с Данией
Страна масштабирует совместное с партнерами производство оружия для защиты жизней украинцев. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, Украина увеличит производство дальнобойного оружия, чтобы уменьшить российское желание убивать, и дронов-перехватчиков, чтобы защитить людей.
Зеленский сообщил о заключении нового соглашения с американской компанией о производстве дронов, а также упомянул о соглашении с Данией о первом совместном производстве оружия для Украины за рубежом.
"Спасибо всем, кто стоит рядом с нашим государством и нашими людьми, поддерживает украинский ОПК и развивает свою оборонную промышленность", - добавил он.
Производство оружия в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что Украина может развернуть полный цикл производства баллистических ракет "Сапсан", с помощью которых военные смогут атаковать важные военные цели страны-агрессора России.
Ранее президент Зеленский сообщал, что украинская оборонная промышленность может за год производить 8 миллионов дронов, однако на производство таких масштабов не хватает финансирования.
Недавно стало известно, что французский автопроизводитель в сотрудничестве с оборонным малым и средним предприятием Франции запустит производство беспилотников в Украине.
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