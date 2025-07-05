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Дефицит и колебания цен на бензин в Украине: эксперт предупредил водителей

Анна Косик
5 июля 2025, 17:26
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После стремительного подорожания топлива в Украине ситуация может кардинально измениться.
бензин, гривна
Что будет с ценами на бензин в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Косянчук:

  • Цены на топливо в Украине движутся к "докризисным" показателям
  • В случае превышения спроса стоимость топлива снова вырастет
  • Летом в Украине может возникнуть дефицит бензина летом в Украине

После стремительного подорожания бензина в Украине в июне, в этом месяце цена на топливо начала снижаться до "докризисного" уровня. Об этом Новини.LIVE рассказал президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины", бизнесмен нефтегазовой сферы Леонид Косянчук.

По его словам, по мере возможности продажи партий, которые были закуплены по завышенным ценам в прошлом месяце, стоимость топлива на АЗС может снизиться. Однако есть нюанс.

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"Может, но необязательно, потому что каждый оператор рассчитывает свою экономику самостоятельно. Это дело недель, когда цены на АЗС вернутся к "докризисному" уровню", - отметил Косянчук.

При этом при превышении спроса над предложением цены на топливо снова поползут вверх.

В то же время он предупредил о возможном дефиците на рынке топлива, что приведет к колебанию цен на нефтепродукты уже в ближайшие недели.

"Дело в том, что европейские заводы работают планово. И если операторы украинского рынка не законтрактовали необходимый объем нефтепродуктов, то мы столкнемся с ситуацией, когда на нашем внутреннем рынке будет наблюдаться дефицит", - пояснил эксперт.

Цены на бензин в Украине инфографика
Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Цены на бензин в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что после ослабления конфликта на Ближнем Востоке цены на мировом рынке нефти снижаются, что напрямую повлияет на стоимость бензина и дизеля в Украине.

Недавно экономист Олег Устенко сообщил, что цены на бензин в Украине вскоре могут ударить по кошелькам водителей. Ожидается повышение стоимости бензина минимум на 10%.

Ранее сообщалось, что в Украине цены на бензин могут вырасти до 65 гривен за литр и более. Его стоимость может повыситься в зависимости от того, как рынок отреагирует на геополитические риски.

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О персоне: Леонид Косянчук

Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины.

Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986-1988 годах принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нефтеэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами.

В 2006-2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских медиа активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

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