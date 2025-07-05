ВСУ влупили по заводу РФ, производящему детали для Шахедов и Искандеров - Генштаб

Удар нанесли Силы беспилотных систем совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины.

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Поражен завод АО "ВНИИР-Прогресс " / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео, Astra

Что известно:

Поражено предприятие ВПК РФ - АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах

Целью стали производственные мощности по изготовлению антенн "Комета"

Масштабы повреждений уточняются

В ночь на 5 июля Силы беспилотных систем вместе с другими Силами обороны Украины нанесли удар по объекту военно-промышленного комплекса России. Поражено АО "ВНИИР-Прогресс" в Чувашской республике РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Целью удара стали производственные мощности предприятия, где изготавливают адаптивные антенные решетки "Комета". Эти компоненты используются в ударных БпЛА типа Shahed, ракетах "Искандер-К", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении.

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В Генштабе подтвердили, что средства поражения достигли района цели. Потери РФ и масштабы повреждений еще уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Поражение объектов РФ - новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 5 июля в России прогремели взрывы и произошли пожары в результате атаки дронов. Пострадали объекты в Чебоксарах, Саратове и Энгельсе. В Чебоксарах загорелся завод "ВНИИР-Прогресс", который производит антенны для военной техники.

Также в ночь на 5 июля Силы спецопераций ВСУ совместно с другими подразделениями поразили российский аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Ударом уничтожен склад авиабомб и учебно-боевой самолет

Кроме этого, 1 июля украинские военные нанесли успешные удары по нефтезаводу "Саратоворгсинтез" в Саратовской области и заводу "Купол" в Ижевске. Оба объекта использовались в военных целях.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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