Опухший и старый: как сейчас выглядит путинист Харатьян

Путинист Харатьян стал практически неузнаваемым и удивил своим постаревшим видом.

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Постаревший Харатьян вышел в свет / Коллаж Главред, фото РБК, Стархит

Кратко:

Как сейчас выглядит путинист Харатьян

Что Харатьян говорил о вторжении РФ в Украину

Поклонник "русского мира", Путина и войны в Украине Дмитрий Харатьян, который много раз был в Украине и снимался во многих фильмах и мелодрамах, появился на публичном мероприятии и удивил своим внешним видом.

На фото, который опубликовало российское пропагандистское издание Стархит, путинист пришел поддержать своего сына. К слову, ранее Харатьян заявил, что готов способствовать тому, чтобы его сын шел воевать украинцев.

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Как сейчас выглядит путинист Харатьян / Фото Стархит

Отметим, что Харатьян ранее оправдал полномасштабное вторжение России в Украину. Он заявил, что это "не территориальная война у России с Украиной", потому что "Россия — огромная часть всего мира, это не просто территория, но еще и огромная русская идея".

Как сейчас выглядит путинист Харатьян / Фото Стархит

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Напомним ранее стало известно, что российский актер Дмитрий Харатьян зарабатывает на разжигании ненависти сограждан к украинскому народу.

По информации журналистов проекта "Гроші", за участие в пропагандистских концертах "Zа Россию", которые проходили на площадях российских городов, Харатьян получил около 2 миллиона рублей.

Позднее он во временно оккупированном Макеевке он дал концерт перед медиками и боевиками групппировки "ДНР".

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