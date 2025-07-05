Опухший и старый: как сейчас выглядит путинист Харатьян

Кратко:
- Как сейчас выглядит путинист Харатьян
- Что Харатьян говорил о вторжении РФ в Украину
Поклонник "русского мира", Путина и войны в Украине Дмитрий Харатьян, который много раз был в Украине и снимался во многих фильмах и мелодрамах, появился на публичном мероприятии и удивил своим внешним видом.
На фото, который опубликовало российское пропагандистское издание Стархит, путинист пришел поддержать своего сына. К слову, ранее Харатьян заявил, что готов способствовать тому, чтобы его сын шел воевать украинцев.
Отметим, что Харатьян ранее оправдал полномасштабное вторжение России в Украину. Он заявил, что это "не территориальная война у России с Украиной", потому что "Россия — огромная часть всего мира, это не просто территория, но еще и огромная русская идея".
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Напомним ранее стало известно, что российский актер Дмитрий Харатьян зарабатывает на разжигании ненависти сограждан к украинскому народу.
По информации журналистов проекта "Гроші", за участие в пропагандистских концертах "Zа Россию", которые проходили на площадях российских городов, Харатьян получил около 2 миллиона рублей.
Позднее он во временно оккупированном Макеевке он дал концерт перед медиками и боевиками групппировки "ДНР".
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