Откуда берется газ в Украине - правда без мифов

Газ в Украине - это и собственная добыча, и импорт из ЕС. Что известно о газе в Украине на самом деле и какие фразы о "перекачке" не стоит воспринимать буквально?

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Есть ли в Украине газ? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Откуда газ в Украине

Действительно ли Украина перекачивала газ Москве

Как работает украинская газовая система и почему говорят о "газе в Москву"

Для того, чтобы природный газ горел под чайником потребителя, нужен ежедневный труд не одной тысячи людей, которые ищут, добывают, импортируют, транспортируют и поставляют газ. Откуда газ в Украине - поможет разобраться Главред.

На YouTube-канале "ДонБизнес" рассказывают о реальном состоянии газовой отрасли в Украине: сколько газа добывают, потребляют, какие объемы идут на транзит и откуда взялось утверждение, что Украина перекачивала свой газ в Москву.

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Ежегодно в Украине добывают около 19-20 миллиардов кубометров газа. Наибольшее количество - на Харьковщине и Полтавщине. Основным добытчиком является государственная компания "Укргаздобыча". Этот объем газа покрывает 60-65 процентов потребностей государства. В Украине потребляют около 28-30 миллиардов кубометров в год, а остальное приходится закупать - не напрямую у России, а через реверс из стран ЕС: Словакии, Венгрии и Польши.

Украинская газотранспортная система: масштаб и изменения

Украинская система транспортировки газа была построена еще в советские времена для поставки газа из Западной Сибири в Европу. До 2020 года она оставалась ключевым маршрутом поставок российского газа в ЕС. Украина за это получала миллиарды долларов транзитных платежей. ГТС - одна из крупнейших в Европе: тысячи километров магистральных трубопроводов и более десятка подземных хранилищ.

С началом полномасштабного вторжения ситуация изменилась. Российский транзит значительно сократился, а начиная с января 2025 года прекратился полностью, поскольку контракт между "Газпромом" и украинским оператором не был продлен. Однако даже до этого момента объемы газа уменьшались постепенно, и транзит уже не имел такого глобального значения, как в 2000-х годах.

Что значит: "Украина перекачивала газ в Москву"

В 1990-х и 2000-х годах случались ситуации, когда украинский газ по техническим причинам попадал в общую систему, по которой осуществлялся транзит в Россию. Однако это вовсе не означает, что газ продавался Москве. Очень часто это были внутренние маневры в системе: например, передача газа между областями, временное хранение, балансировка давления или использование подземных хранилищ.

Передача газа такого типа могла сопровождаться обратным возвратом того же объема позже или использовалась для поддержания стабильной работы системы. Это довольно типичная практика в газотранспортных сетях и к реальному экспорту она не имеет никакого отношения.

Зачем Украине нужны такие "перекачки"

Это важный и технически сложный вопрос. Дело в том, что украинская газотранспортная система построена с учетом постоянного давления и больших объемов транзита. Когда транзит уменьшился, необходимо было найти способ технически поддерживать систему в рабочем состоянии. Часто для этого действительно используется внутренний газ - не в коммерческих целях, а как технический ресурс.

Более того, для хранения газа в подземных хранилищах иногда необходимо перекачать его на большое расстояние - именно этот факт также вызывает путаницу относительно направлений движения газа.

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YouTube-канал "ДонБизнес" - что это за ресурс? YouTube-канал "ДонБизнес" публикует видео на темы экономики, энергетики и промышленности в Украине. Особое внимание уделяет вопросам газовой отрасли, транзита, энергобезопасности и влияния войны на инфраструктуру. Канал имеет более 11 тысяч подписчиков, а самое популярное видео - аналитика об украинском газе - собрало более 145 тысяч просмотров. Контент подается в формате простых объяснений сложных тем для широкой аудитории.

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