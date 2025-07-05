РФ разжигает конфликт с Азербайджаном: ГУР выявило перемещение войск

Москва ищет добровольцев среди коренных народов Кавказа (Северная Осетия, Адыгея).

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РФ наращивает войска в Армении / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

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Россия расширяет военное присутствие в Армении

Ускорено комплектование 102-й базы в Гюмри

Это часть стратегии Кремля для дестабилизации и давления на Южный Кавказ

Российские оккупанты расширяют свое военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном. Москва ускорила комплектование 102-й российской военной базы, расположенной в Гюмри. Об этом сообщило Главное управление разведки.

"С целью усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа. Личный состав набирают среди военнослужащих ВС РФ, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении ГУР.

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Кроме того, российские власти активно ищут добровольцев для службы в Армении среди представителей коренных народов Кавказа, в частности в Северной Осетии и Адыгее. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, такие действия России являются частью "комплексной стратегии Кремля", направленной на дестабилизацию ситуации с безопасностью в регионе.

"Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на Харьковщине враг давит количеством, особенно на Южнослобожанском направлении, где на прошлой неделе украинские военные отбили более 60 штурмов. Ежедневно продолжается до 10 боев, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также на Запорожском направлении воины Легиона "Свобода России" взяли в плен гражданина Нигерии Кехинде Олувагбемилеке. Он был студентом в Москве, но под обещания легкого заработка его завербовали в российскую армию.

Кроме этого, российские войска пытаются прорваться в Днепропетровскую область. На Покровском направлении оккупанты захватили села Новоукраинка и Зеленый Кут возле админграницы с регионом.

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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