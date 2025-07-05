Как кушать тост по всем правилам: советы от "короля современного этикета"

Правила этикета - это не пережиток прошлого. Их знание и правильное применение подчеркнет вашу элегантность.

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Уильям Хэнсон рассказал, как согласно правилам этикета кушать тосты / Коллаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/williamhansonetiquette

Вы узнаете:

Почему не следует класть масло или варенье непосредственно на весь тост

В каком случае тост можно есть руками

Тосты - популярное блюдо на завтрак во многих странах мира. Правильное употребление тоста зависит от контекста — подают ли его дома на завтрак, в кафе или на официальном приёме. В неформальной обстановке допустимо есть тост руками, но в других случаях нужно следовать правилам этикета, пишет Главред.

Британский эксперт по этикету Уильям Хэнсон рассказал, как правильно кушать тост.

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Если вам интересны другие советы этого эксперта, читайте материал: Как правильно есть столовыми приборами: британский эксперт раскрыл все нюансы.

Как правильно есть тосты согласно этикету

Как рассказал Уильям Хэнсон на своем Youtube-канале, правильный способ есть тост — отламывать кусочки размером с укус, наносить на них масло или джем, а затем есть по кусочку, а не намазывать весь ломтик сразу. Этот способ считается более изысканным.

Намазывать сразу весь тост маслом и джемом допустимо, но только в неформальной обстановке.

Если масло подали в общем блюде, то сначала кусочек нужно положить в свою тарелку — для этого используйте специальный нож для сервировки, а не свой личный.

С тостом можно кушать сыр, варенье, паштеты, яйца. Однако стоит аккуратно накладывать небольшие порции, а не превращать тост в бутерброд с горкой.

Правила этикета: как кушать тост / скриншот

Итак, как правильно кушать тост:

1. Отломите небольшой кусочек тоста.

2. Масло и джем сначала нужно положить на свою тарелку из общей масленки или тарелки.

3. При помощи ножа нанесите масло, джем или другую начинку на отломленный кусочек.

4. Съешьте свой маленький кусочек, который вы намазали маслом.

5. Отломите еще один кусочек, добавьте начинку и ешьте, повторяя этот процесс, пока тост не закончится.

Смотрите видео - Как кушать тост по этикету:

Как писал Главред, ранее Уильям Хэнсон рассказал о правилах поведения за столом, а именно - как держать, использовать и размещать столовые приборы.

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О персоне: Уильям Хэнсон Уильям Хэнсон (William Richard Henry Hanson) - ведущий британский эксперт по этикету, автор бестселлеров и основатель компании The English Manner, которая специализируется на обучении этикету, протоколу и современным манерам. Его часто приглашают в качестве консультанта в правительства, корпорации и представителей королевских семей. Хэнсон - выпускник Clifton College и Университета Манчестера. Член Королевского общества искусств (FRSA) с 2017 года, пишет Википедия. Хенсон является автором двух книг, ставших бестселлерами по версии Sunday Times, ведет популярные подкасты, в частности The Luxury Podcast, и активно делится знаниями в соцсетях, где имеет миллионы подписчиков.

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