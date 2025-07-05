Мужчина только сел в салон: в Одессе взорвался автомобиль, первые подробности

Кратко:
- В Одессе взорвался автомобиль Opel
- Пострадал мужчина, который находился внутри авто
- Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа
В Одессе 5 июля взорвался автомобиль. Известно, что в это время внутри находился мужчина. Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.
Известно, что на спецлинию 102 утром поступило сообщение о взрыве автомобиля Opel на улице Варненской в Одессе.
"По предварительной информации, пострадал мужчина, который находился внутри транспортного средства. Ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники взрывотехнической службы.
Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех обстоятельств.
В Одессе взорвался автомобиль - видео:
Напомним, как сообщал Главред, 2 июля в Житомире прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что это произошло вблизи областного центра на трассе в сторону Киева на территории одного из предприятий.
Во время ликвидации последствий взрывов, произошедших в среду в селе Березина Житомирской области, из разрушенного дома был спасен ребенок. Во время взрывов погибло два человека, пострадали еще 82 человека.
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Об источнике: Национальная полиция Украины
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