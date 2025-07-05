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Мужчина только сел в салон: в Одессе взорвался автомобиль, первые подробности

Мария Николишин
5 июля 2025, 10:44
306
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Мужчина только сел в салон: в Одессе взорвался автомобиль, первые подробности
Взрыв в Одессе / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Одессе взорвался автомобиль Opel
  • Пострадал мужчина, который находился внутри авто
  • Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа

В Одессе 5 июля взорвался автомобиль. Известно, что в это время внутри находился мужчина. Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

Известно, что на спецлинию 102 утром поступило сообщение о взрыве автомобиля Opel на улице Варненской в Одессе.

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"По предварительной информации, пострадал мужчина, который находился внутри транспортного средства. Ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники взрывотехнической службы.

Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех обстоятельств.

В Одессе взорвался автомобиль - видео:

Мужчина только сел в салон: в Одессе взорвался автомобиль, первые подробности

Напомним, как сообщал Главред, 2 июля в Житомире прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что это произошло вблизи областного центра на трассе в сторону Киева на территории одного из предприятий.

Во время ликвидации последствий взрывов, произошедших в среду в селе Березина Житомирской области, из разрушенного дома был спасен ребенок. Во время взрывов погибло два человека, пострадали еще 82 человека.

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Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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