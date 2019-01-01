Сонная погода: синоптики дали прогноз для украинцев на 1 января

Анастасия Волочкова показала фото с любимым мужчиной / 1zoom.ru

Погода 1 января в Украине будет морозной и преимущественно сухой. Под такую погоду хорошо спиться, отметила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на сегодня

По данным Укргидрометцентра, осадков стоит ждать лишь северу и западу страны. На востоке будет сухо.

Температура воздуха составит:

на востоке – от -2 градусов до -6 градусов днем, до -12 градусов ночью;

– от -2 градусов до -6 градусов днем, до -12 градусов ночью; на юге – до +4 градусов днем, до -2 -4 градусов ночью;

– до +4 градусов днем, до -2 -4 градусов ночью; на севере – до +2 градусов днем, до -8 градусов ночью;

– до +2 градусов днем, до -8 градусов ночью; в центре – от 0 до +2 градусов днем, возможно солнце, до -3 -5 градусов ночью;

– от 0 до +2 градусов днем, возможно солнце, до -3 -5 градусов ночью; на западе –от 0 до +3 градусов днем, от -1 до -5 градусов ночью.

Погода в Киеве на сегодня

Читайте также1 января – что за праздник: почему не выносят мусор и кому молятся в этот деньПогода 1 января в Киеве будет облачной, но без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +2 градусов, ночью опустятся до -2 -4 градусов.

Диденко в свою очередь отметила: "Днем 1 января в Киеве небольшой мокрый снег или туман, от 0 до +1 градуса. В такой синоптической ситуации будет сладко спаться. 2 января в Украине увеличатся осадки, ветер усилится. 3 января в Украину придет похолодание".

Погода в Украине 1 января: карта

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на январь 2019 в Украине. Погода в январе 2019 в Украине будет аномальной, предупредили эксперты Укргидрометцентра.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.