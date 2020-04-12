Обалденный простой рецепт вкусной пасхи: как быстро сделать сладкую паску

Домашняя вкусная пасха не очень просто готовится, но зато в ней точно не будет "пальмы".
Католическая Пасха 2020 уже наступила, а совсем скоро – 19 апреля – будет отмечаться православная. Уже можно купить пасхальный хлеб (паска, пасха, кулич), но, чаще всего, в покупном хлебе есть много гадости, в частности, пальмовое масло, а безопасный продукт обойдется в кругленькую сумму.
Обалденная вкусная пасха – не какой-то деликатес, для приготовления которого нужны дорогие и непривычные продукты, ее можно сделать дома, хотя и придется немного потрудиться.
Главред решил найти более-менее классический лучший рецепт вкусной пасхи, который просто воплотить в жизнь дома.
Лучший рецепт пасхи в духовке с фото – как дома готовится обалденная классическая пасха
Ингредиенты:
- 450-500 г муки;
- 1 стакан сахара;
- 250 мл молока;
- 11 г сухих активных дрожжей;
- 3 яйца;
- 100 г сливочного масла;
- 150 г изюма;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- Соль – щепотка.
Чем украшается обалденная сладкая пасха – рецепт глазури:
- 2 яичных белка;
- 100 г сахара;
- Лимонный сок.
Как готовится обалденная пасха – классический рецепт с фото
Залог успеха – правильно приготовленная опара. Возьмите 50 мл теплого молока, всыпьте туда дрожжи, столовую ложку сахара, все перемешайте и поставьте в теплое место (температура должна быть около 40 градусов) приблизительно на 15 минут. За это время дрожжи должны заработать – на опаре должна появиться шапка из пены.
Если пенная шапка не появится – нужно все начать сначала, иначе тесто на пасху не поднимется.
Когда убедитесь, что дрожжи заработали, добавьте в них 100 г просеянной муки, все перемешайте, чтобы масса была однородной, накройте полотенцем и приблизительно на полчаса поставьте в теплое место.
Как готовится тесто на пасху – рецепт с фото
Разотрите желтки с обычным и ванильным сахаром, перелейте смесь в подготовленную опару и все перемешайте. Потом добавьте в опару теплое растопленное масло и теплые белки, взбитые с щепоткой соли в густую пену.
Добавьте в тесто оставшуюся часть муки и приступите к замешиванию. Запаситесь терпением, тесто нужно хорошенько вымешать. Замешанное тесто поставьте в теплое место, оно должно подходить приблизительно час.
Рецепт домашней пасхи сложно представить без изюма – замочите изюм и просушите. Когда тесто поднимется, присыпьте изюм мукой и вмешайте в тесто. После этого пора переходить к не менее ответственному этапу приготовления пасхального хлеба – к формированию и выпеканию.
Обалденный рецепт пасхи с фото – как классическая паска формируется и выпекается
Возьмите формы для выпекания и заполните их тестом приблизительно на треть и оставьте в теплом месте подрасти.
Выпекайте паски в духовке при температуре 180 градусов. Маленькая паска максимум может выпекаться 40 минут, а большая – более часа. Проверьте готовность паски зубочисткой – проткните праздничный хлеб сверху, если зубочистка сухая – изделие готово.
Рецепт вкусной пасхи нельзя считать завершенным, пока не будет готова глазурь. Здесь все предельно просто – взбейте белки со щепоткой соли, добавьте свежий лимонный сок и все взбейте, чтобы получилась плотная белая масса. Когда паски остынут, смажьте их верх глазурью.