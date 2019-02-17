Синоптики порадовали киевлян весенним прогнозом погоды

В Киеве ожидается теплая погода / ТСН

В воскресенье, 17 февраля, в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м.

По прогнозу синоптиков, сегодня в городе будет переменная облачность, без осадков, ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, температура днем 7-9° тепла, сообщили в пресс-службе КГГА.

По данным Украинского гидрометцентра, днем в столице воздух прогреется до 10 ° тепла.

"Будет преимущественно солнечно, но вечером несколько усилится ветер и облака с севера покроют небо. Желаем приятного и яркого выходного дня", - сказано в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, отмечалось, что из-за поздней Пасхи 2019 и весна будет поздней.