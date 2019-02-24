От снега до весеннего тепла: синоптики рассказали о погоде в начале недели

24 февраля 2019, 15:32

В Украине ожидается ветреная погода, преимущественно без осадков.

Солнце и сосулька
В Украине погоду будут определять два атмосферных фронта / ТСН

В Украине в начале следующей недели погоду будут определять два атмосферных фронта - циклон и антициклон.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, с юго-запада Украина окажется под давлением антициклона, который будет выдавливать осадки и холод, а с севера - циклона.

"Поэтому у нас в результате этой борьбы ожидается порывистый ветер. А на Востоке и юго-востоке еще задержится немного снега. Однако, похоже, что антициклон будет побеждать. Потому что ветер ветром, а осадков все же не будет в большинстве областей", - рассказала синоптик в Facebook.

В понедельник днем, 25 февраля, в Украине ожидается +3...+8 градусов, на Востоке, северо-востоке, а также в Днепре и районах 0...+3 градуса.

/ wetter3.de

В то же время в Киеве в понедельник погода будет сухая и сравнительно теплая, днем ожидается +4...+6 градусов.

"Потепление, конечно, не может не радовать, но пока не расслабляемся. Февраль продолжается", - добавила Диденко.

По данным Укргидрометцентра, 25 февраля на западе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...-7 градусов, в Карпатах до -12 градусов, днем +3...+9 градусов.

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В северных областях переменная облачность, без существенных осадков; в Черниговской, Сумской областях на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...-6 градусов, днем +1...+7 градусов, в Сумской области -1...+4 градуса.

В центральных регионах Украины переменная облачность, без существенных осадков, в Полтавской области на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м с, днем местами порывы 15-20 м с. Температура ночью 0...-7, днем 0...+7 градусов.

На востоке страны переменная облачность, местами небольшие осадки, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2...-9 градусов, днем -1...+4 градуса.

В южных областях переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -5...-11 градусов, днем 0...+7 градусов.

В Киеве ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с, температура ночью 0...-2 градуса, днем +4...+6 градусов.

Прогноз погоды на 25 февраля / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик предупредил украинцев о погодных сюрпризах.

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