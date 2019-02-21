От морозов до оттепели: синоптик рассказала о неожиданных изменениях погоды

21 февраля 2019, 13:42

Погоду в Украине будет определять холодная воздушная масса арктического происхождения.

Снег, ветер, штормовое предупреждение
Снег, ветер, штормовое предупреждение / khersonline.net

В пятницу, 22 февраля, в западных областях, южной части Украины, а также в Житомирской, Винницкой, Кировоградской областях, части Черкасской, Днепропетровской областей и Донецкой области ожидаются сложные погодные условия.

По данным синоптика Натальи Диденко, там будет идти снег, на юге - с дождем, ожидается налипание мокрого снега, ветер порывистый – до сильного.

Она подчеркнула, что на остальной территории страны - или без существенных осадков, или небольшой снег, на дорогах гололедица.

Синоптик подчеркнула, что температуру в южных и западных регионах страны будет определять холодная воздушная масса арктического происхождения.

"Похолодает ночью до -4-9 градусов, днем до -2-5 градусов, в западных областях и в южной части еще будет теплее, днем от 2 мороза до 2 градусов тепла", - сообщила Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, в Киеве 22 февраля существенные осадки маловероятны, возможен небольшой снег.

/ wetter3.de

"Однако погода обещает все равно быть некомфортной, потому что придет похолодание до -5-6 градусов плюс порывистый северо-восточный ветер", - добавила она.

Кроме того, синоптик также сообщила, что с понедельника, 25 февраля, в Украине снова начнется потепление.

Напомним, ранее синоптик предупредил украинцев о погодных сюрпризах.

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