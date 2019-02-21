От морозов до оттепели: синоптик рассказала о неожиданных изменениях погоды

Погоду в Украине будет определять холодная воздушная масса арктического происхождения.
В пятницу, 22 февраля, в западных областях, южной части Украины, а также в Житомирской, Винницкой, Кировоградской областях, части Черкасской, Днепропетровской областей и Донецкой области ожидаются сложные погодные условия.
По данным синоптика Натальи Диденко, там будет идти снег, на юге - с дождем, ожидается налипание мокрого снега, ветер порывистый – до сильного.
Она подчеркнула, что на остальной территории страны - или без существенных осадков, или небольшой снег, на дорогах гололедица.
Синоптик подчеркнула, что температуру в южных и западных регионах страны будет определять холодная воздушная масса арктического происхождения.
"Похолодает ночью до -4-9 градусов, днем до -2-5 градусов, в западных областях и в южной части еще будет теплее, днем от 2 мороза до 2 градусов тепла", - сообщила Диденко в Facebook.
По ее прогнозу, в Киеве 22 февраля существенные осадки маловероятны, возможен небольшой снег.
"Однако погода обещает все равно быть некомфортной, потому что придет похолодание до -5-6 градусов плюс порывистый северо-восточный ветер", - добавила она.
Кроме того, синоптик также сообщила, что с понедельника, 25 февраля, в Украине снова начнется потепление.
Напомним, ранее синоптик предупредил украинцев о погодных сюрпризах.