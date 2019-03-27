Магнитные бури начали по-новой терзать украинцев: когда закончится метеоудар

27 и 28 марта магнитные бури вернулись с новой силой.
Магнитные бури в марте 2019 года очень часто обрушивались на Землю.
После небольшого перерыва 27 и 28 марта магнитные бури вернулись с новой силой.
Их пик придется на четверг, то есть завтра будет еще хуже, чем магнитная буря сегодня.
28 марта необходимо следить не только за своим физическим самочувствием, но и за эмоциональным состоянием, стараться избегать споров.
А из-за сильной магнитной бури 29 марта у людей может усилиться чувство усталости, а также резко ухудшиться настроение.
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Симптомы при магнитных бурях
Магнитные бури часто провоцируют:
- сонливость или, наоборот, бессонницу;
- внезапное ухудшение самочувствия,
- раздражительность,
- рассеянность внимания.
Магнитные бури: что делать
В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.
Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.
По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.