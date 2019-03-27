Магнитные бури начали по-новой терзать украинцев: когда закончится метеоудар

Сильная магнитная буря ожидается сегодня / clutch.ua

Магнитные бури в марте 2019 года очень часто обрушивались на Землю.

После небольшого перерыва 27 и 28 марта магнитные бури вернулись с новой силой.

Их пик придется на четверг, то есть завтра будет еще хуже, чем магнитная буря сегодня.

28 марта необходимо следить не только за своим физическим самочувствием, но и за эмоциональным состоянием, стараться избегать споров.

А из-за сильной магнитной бури 29 марта у людей может усилиться чувство усталости, а также резко ухудшиться настроение.

Сильная магнитная буря ожидается сегодня

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Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури часто провоцируют:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

внезапное ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.