Магнитные бури в ноябре-2018: когда ожидать и как уберечься

Сильные магнитные бури ожидаются 14, 16, 18 и 22 ноября.
Самые сильные магнитные бури ожидаются 14, 16, 18 и 22 ноября. При этом слабые магнитные бури прогнозируются 15 и 30 ноября.
Специалисты отмечают, что в связи с метеоударами сильных угроз здоровью людей нет, но больные места могут дать о себе знать, поэтому советуют подготовится к магнитным бурям заранее.
По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье.
"Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", - говорит Чуева.
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Кроме того, специалисты также выделяют полезные советы в дни магнитных бурь в ноябре 2018 года:
• Пейте достаточное количество воды.
• Даже если время года не самое теплое, все равно старайтесь хотя бы час в день провести на свежем воздухе.
• Проветривайте помещение.
• Добавьте спорт. Даже десятиминутная зарядка способна улучшить самочувствие.
• Высыпайтесь.
• Старайтесь соблюдать режим питания.
• Избегайте конфликтов, когда это возможно. Если ситуация критичная, перенесите разговор на другой день, сообщает stb.ua.
Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре пять дней магнитосфера Земли будет возбужденной.