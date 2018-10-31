Ученые предупредили о "метеоударах" в ноябре: названы даты

В субботу ожидается слабая магнитная буря, предупредили ученые / newsprom

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали, что в ноябре пять дней магнитосфера Земли будет возбужденной.

Слабая магнитная буря ожидается только в субботу, 3 ноября, (раньше прогнозировалась и 4 числа), говорится на сайте лаборатории.

По данным ученых, в ноябре магнитосфера нашей планеты будет возбужденной 4, 5, 6, 9 и 11 числа.

В субботу ожидается слабая магнитная буря, предупредили ученые / Скриншот с tesis.lebedev.ru

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа жители Украины и всех стран Северного полушария Земли стали свидетелями одного из самых масштабных звездопадов года — метеорного потока Персеиды.