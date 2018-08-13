Звездопад Персеиды: Reuters опубликовало яркие фото из разных стран

Жители Земли увидели звездопад Персеиды / ЕРА / UPG

В ночь с воскресенья на понедельник — с 12 на 13 августа, жители Украины и всех стран Северного полушария Земли стали свидетелями одного из самых масштабных звездопадов года — метеорного потока Персеиды.

Агентство Reuters опубликовало яркие фото астрономического явления из ряда населенных пунктов государств.

В частности, звездопад был запечатлен в Австрии, Швейцарии, Германии, Греции, Испании и в Беларуси.

Напомним, в конце января жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние, они совпали впервые за 150 лет. Снимки астрономических явлений из ряда городов можно посмотреть здесь.