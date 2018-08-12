Звездопад Персеиды 12-13 августа 2018 года - прямая онлайн-трансляция

В ночь с 12 на 13 августа жители Украины и всех стран Северного полушария Земли станут свидетелями одного из самых масштабных и ярких звездопадов года - метеорного потока Персеиды.

По данным Международной метеорной организации, поток метеоров появляется каждый год в период примерно с 17 июля по 26 августа; в этот момент Земля проходит сквозь шлейф пылевых частиц, остающихся от "хвоста" кометы Свифта – Туттля.

Попадая в атмосферу Земли, обломки породы во время полета сгорают в ней, прочерчивая прямые линии, вспыхивая в виде веера, а иногда даже в виде одного или нескольких огненных шаров. В этот момент с Земли кажется, что радиант метеорного дождя расположен в созвездии Персея (отсюда и название звездопада).

Пик метеорного потока в этом году ожидается по киевскому времени с 20:00 12 августа и до 6:00 13 августа; астрономы обещают в отдельные моменты до 100 звезд в час.

Вместе с тем в черте больших городов, из-за светового загрязнения, подобные природные явления наблюдать на звездном небе затруднительно.

Лучше всего метеорный поток Персеиды будет виден в безоблачную погоду вдали от больших населенных пунктов.

Как ранее сообщалось, пик метеорного потока Лириды - первого весеннего звездопада в 2018 году украинцы могли наблюдать в апреле.