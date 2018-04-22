В ночь на понедельник украинцы смогут увидеть пик весеннего звездопада Лириды

Пик метеорного потока Лириды — первого весеннего звездопада в этом году украинцы смогут наблюдать в ночь на 23 апреля.

Уникальное астрономическое явление началось еще 16-го и продлится до 25 апреля.

Отметим, что метеорный поток Лириды считается одним из старейших звездопадов: первые упоминания о нем датируется 687 годом до н.э.

Свое название метеорный поток получил из-за близкого расположения к созвездию Лира.

Обычно звездопад Лириды хорошо виден в Северном полушарии, однако большого количества "небесных огней" ожидать не стоит, количество сгораемых частиц составляет около 20 метеоров в час.

В Киеве ожидается, что Лириды будут видны с 21:00 22 апреля до 5:00 23 апреля, если этому будет препятствовать погода.

Астрологи отмечают, что Лира — созвездие-покровитель всех людей, которые обладают творческим талантом. Этот период станет наиболее удачным для тех, кто желает раскрыть свои скрытые способности, научившись чему-то новому. Удача будет сопутствовать всем, кто связан с искусством. Однако специалисты предостерегают о возможных препятствиях, которые могут чинить завистники. Именно поэтому не следует хвалиться своими успехами каждому встречному.

Следующим метеорным потоком, который смогут наблюдать жители Земли, станет звездопад Аквариды. Он пройдет с 28 по 30 июля.

Напомним, 17 ноября 2017 года украинцы могли насладаться уникальным небесным явлением — массовым звездопадом "Леониды" и парадом планет.

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