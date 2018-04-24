Как помочь себе при магнитных бурях

24 апреля 2018, 05:39

"Главред" выяснил, какое влияние на человека оказывает магнитная буря и что принимать во время магнитных бурь.

При магнитных бурях помогут мята и лимоны. Но не только

26 апреля украинцев ждет очередное легкое магнитное возмущение, а 27 апреля – уже магнитная буря. В остальные дни на этой неделе прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка.

Для метеозависимых людей эти дни станут периодом, когда стоит поберечь себя.

Симптомы при магнитных бурях

Магнитная буря оказывает влияние на человека не самое лучшее. При этом сильней всего они влияют на людей с сердечно-сосудистыми патологиями, психическими расстройствами, повышенным или пониженным уровнем артериального давления, а также вегетососудистой дистонией.

Метеозависимые люди зачастую страдают от:

  • головокружения,
  • головных болей – вплоть до мигреней,
  • скачков давления,
  • развития тахикардии,
  • болевых ощущений в области суставов,
  • слабости, ухудшения общего самочувствия,
  • сонливости или же, наоборот, бессонницы,
  • раздражительности или полной апатии.

У пожилых людей обостряются хронические патологии.

Как помочь себе при магнитных бурях

Метеозависимым людям в этот период стоит сократить нагрузки – как эмоциональные, так и физические.

В первую очередь стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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При этом необходимо отказаться от возбуждающей пищи и напитков: кофе, энергетиков, крепкого чая, специй, чеснока, лука, копченостей, перца, алкоголя. Лучше есть побольше фруктов: черники, бананов, абрикосов, изюма, а также лимоны и смородину с клюквой.

Из других рекомендаций:

  • не подниматься резко с постели – из-за этого усиливается головокружение с головной болью;
  • по возможности отказаться от поездок в самолетах и метро (здесь отрицательное действие бурь чувствуется особенно сильно);
  • быть предельно внимательными за рулем или вообще отказаться от вождения;
  • принять душ – лучше контрастный.

Кроме того, людям с гипертонией, сердечными и другими патологиями необходимо постоянно держать при себе нужные медикаменты.

Что принимать во время магнитных бурь

Из методов народной медицины рекомендуется чай с мятой. Эта трава помогает унять головную боль и головокружение. В мяте также содержатся вещества, которые нормализуют артериальное давление и кровообращение.

Мятный чай или воду с добавлением масла мяты (3 капли на стакан воды) нужно пить трижды в день.

Что касается лекарств, то гипертоникам накануне магнитной бури советуют принять препарат для предупреждения подъема артериального давления:

  • конкор,
  • никардия ретард,
  • хемопамид ретард.

Гипотоникам рекомендуются возбуждающие средства (настойки лимонника, женьшеня, родиолы розовой, элеутерококка, пиона) Пить их нужно согласно инструкции.

Они улучшают адаптационные способности организма, а также нормализуют давление и помогают избавиться от плохого самочувствия.

Из препаратов:

  • авеол,
  • авиоплан,
  • алфагин,
  • пантакрин.

Людям с нарушением ритма сердца врачи советуют пропить анаприлин и препараты калия (аспаркам, панангин).

При мигренях выручат спазмолитики: спазмалгон, но-шпа, баралгин.

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