Врач рассказал об опасностях магнитных бурь

2 ноября 2018, 05:19

Здоровые люди переносят магнитные бури достаточно легко, отметила кандидат медицинских наук.

Кандидат медицинских наук сообщил, что во время магнитных бурь растет количество смертей
Во время магнитных бурь растет количество смертей, сообщил кандидат медицинских наук / фото: donbass.ua

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко сообщил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека.

Во время магнитных бурь растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей, рассказал эксперт "Обозревателю".

По словам кандидата наук, здоровые люди переносят "метеоудары" достаточно легко.

"Скорая помощь делает статистический учет количества вызовов... Если сопоставить стрессогенные факторы и количество вызовов скорой, они совпадают на 100%. Учитывая, что геомагнитные бури – это довольно серьезное влияние на наш организм, это может приводить и к серьезным последствиям…", — отметил собеседник.

Ранее в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали, что 4, 5, 6, 9 и 11 ноября магнитосфера Земли будет возбужденной, а 3 числа ожидается слабая магнитная буря. 

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врач магнитная буря
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