Солнце затянет тучами: синоптики рассказали, где Украину зальют дожди

Атмосферный фронт принесет в Украину облачность и дожди / reneeannsmith.com

В воскресенье, 24 марта, погоду на севере и западе Украины будет определять атмосферный фронт, который принесет облачность и дожди.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на остальной территории осадков не ожидается, кроме Луганской области, где вероятны осадки.

"Воздух будет завтра холодным, +5 +9 градусов, на Западе и в Одесской области до +12 градусов", - сообщила синоптик в Facebook.

Диденко подчеркнула, что в Киеве в воскресенье ожидается облачная погода с небольшим дождем, воздух прогреется до +8 градусов.

Она добавила, что на предстоящей неделе также ожидается достаточно холодная погода, при этом потепления стоит ожидать 29 марта.

"По предварительным прогнозам, в "день тишины" и в день выборов президента Украины, 30 и 31 марта, в Украине ожидается прекрасная погода - ясно, солнечно и тепло, + 14 + 19 градусов", - добавила Диденко.

Wetteronline

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, в последнюю неделю марта погода в Украине будет переменчива. В восточных областях ожидается снег, а всю остальную Украину зальет дождями.

В воскресенье, 24 марта на западе Украины погода испортится, стоит ожидать осадков, однако температура будет держаться в среднем на уровне +10. Дожди пройдут также и на севере страны (от +5 до +9 градусов). На востоке мокрый снег прекратится и будет сухо, но прохладно – не больше +6 градусов. Дожди не обойдут и Киев: здесь осадки ожидаются днем, температура воздуха составит от +8 до +10 градусов. На юге будет солнечно и тепло – до +13 градусов.

Прогноз погоды на 24 марта / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик предупредил о морозах и снегопадах в Украине.