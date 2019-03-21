Морозы и снегопады вернутся: синоптик предупредил украинцев о весенних сюрпризах

В Украине ожидаются заморозки / gorod48.ru

В Украине еще не окончательно установилась весенняя погода, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Как подчеркнул он в комментарии Фактам, к концу недели стоит ожидать ночных морозов, а также снегопадов.

Он прогнозирует, что в конце марта потеплеет, однако при этом пойдут дожди. В середине первой апрельской десятидневки еще возможны заморозки, а к ее завершению уже можно рассчитывать на устойчивое потепление, уточнил синоптик.

По словам заместителя начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталии Голени, с понедельника по пятницу резких перемен погоды не ожидается.

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В Украине установится зона высокого давления, из-за чего осадки маловероятны. Дневная температура будет колебаться в пределах 7−14 градусов (до 16 градусов — в особо солнечные дни), по ночам возможен небольшой "минус", добавила она.

Напомним, ранее Горбань прогнозировал, что в Украине холодный период может закончиться 5-6 апреля.