В Украине скоро будет хозяйничать антициклон — синоптик

В Украине 23 и 24 марта будет хозяйничать антициклон, предупредила синоптик

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине с пятницы по субботу, 22-24 марта, ожидается потепление.

В нашей стране 23 и 24 марта будет хозяйничать антициклон, существенные осадки маловероятны, говорится в блоге эксперта на Opinion.

По ее данным, днем 22-24 марта максимальная температура воздуха составит +10…+15 градусов. Самая низкая температура прогнозируется в Сумской и в Харьковской областях — +5…+9 градусов.

"…22 марта атмосферный фронт обусловит периодические дожди в большинстве областей Украины, только южная часть попадет в сухую солнечную погоду", — предупредила синоптик.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине до 22 марта будет мокрый снег, а на севере страны — более сухой снег. Эксперт говорил, что в нашей стране холодный период может закончиться 5-6 апреля.

Справка. Атициклон — это область устойчивого повышенного атмосферного давления, которая располагается между циклонами и связана с сухой, малооблачной погодой.