Подтопленные дома, машины в "ловушках": Ровно залило, опубликованы фото

В Ровно был ливень, подтоплены улицы и дома / rv.dsns.gov.ua

В пятницу, 26 июля, погода в Ровно была "нелетной" — прошел ливень, были подтоплены жилые дома и админздания, под водой оказались дороги.

Из подтопленных улиц вытащили 43 автомобиля, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в частности, были подтоплены роддом, больницы, областной архив, музей и библиотека.

"Продолжаются работы по откачке воды из подвалов админзданий...", — отметили в ГСЧС.

Напомним, 14 июля на Киев обрушился ливень и привел к подтоплению ряда улиц. СМИ писали, что подтопило Печерск, район Индустриального моста, один из торговых центров, а на Борщаговке образовалась большая лужа.