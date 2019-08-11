Украину разжарит до +35 градусов: синоптики назвали самые горячие регионы

В Киеве 13 августа ожидается до +32°.
По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в ближайшие сутки погоду на большей части территории страны будет определять сухая и теплая воздушная масса.
Влажный воздух ожидается лишь на крайнем северо-западе, при этом осадков не ожидается, а на Волыни и Львовщине местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
Температура ночью +13-18°, днем +28-33°, на Закарпатье и юге Одесской области до +35°.
В Киеве - без осадков; температура ночью 16-18°, днем 28-30°.
Читайте такжеТепла осталось мало: синоптики предупредили о погодных сюрпризах в августеВ то же время во вторник, 13 августа, в западных областях местами возможен кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
Температура ночью составит +14-19°, днем +28-33°.
В Киеве 13 августа осадков не ожидается, температура ночью +16-18°, днем +30-32°.
Напомним, ранее синоптики предупредили о 36-градусной жаре в Украине.