Украину разжарит до +35 градусов: синоптики назвали самые горячие регионы

На Закарпатье и юге Одесской области ожидается до +35° / paranormal-news.ru

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в ближайшие сутки погоду на большей части территории страны будет определять сухая и теплая воздушная масса.

Влажный воздух ожидается лишь на крайнем северо-западе, при этом осадков не ожидается, а на Волыни и Львовщине местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Температура ночью +13-18°, днем +28-33°, на Закарпатье и юге Одесской области до +35°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

Читайте такжеТепла осталось мало: синоптики предупредили о погодных сюрпризах в августеВ то же время во вторник, 13 августа, в западных областях местами возможен кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Температура ночью составит +14-19°, днем +28-33°.

В Киеве 13 августа осадков не ожидается, температура ночью +16-18°, днем +30-32°.

Напомним, ранее синоптики предупредили о 36-градусной жаре в Украине.