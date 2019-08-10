Украинцев ждет новое пекло: синоптики предупредили о 36-градусной жаре

В Украине прогнозируются сухая солнечная погода

Во вторник, 13 августа, в отдельных регионах Украины температура воздуха достигнет отметки +36 градусов.

В частности, такие температурные показатели вероятны в западных областях, говорится в прогнозе немецкого ресурса wetteronline.de.

При этом по всей стране сохранится жаркая погода с температурой +30-32 градуса.

В то же время теплые воздушные массы столкнутся с прохладным воздухом с севера, что повлечет за собой образование грозового фронта, который накроет половину страны, в частности западные, центральные и северные области.

Прогноз погоды на 13 августа

Не менее жаркая погода ожидается и в понедельник, 12 августа. В Украине прогнозируется сухая солнечная погода без осадков, местами воздух раскалится до +35 градусов.

Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных сюрпризах в августе.