Тепла осталось мало: синоптики предупредили о погодных сюрпризах в августе

26 июля 2019, 05:30

В августе жара продержится не долго, температура снизится, рассказал Владимир Деркач.

Дождь, погода, лето
В августе ожидаются дожди с грозами / facebook.com/ukrgmc.official

В ближайшее время в Украине не стоить ожидать кардинального изменения погоды в Украине, заявила заместитель начальника отдела кратковременных прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"В ближайшие дни в Украине будет нестойкая погода, денем преимущественно с дождями, а местами возможны грозы. Температурный фон будет невысокий как для лета. Температура ожидается 21—26 градусов тепла, на юге — до плюс 30. Это нормальная погода как для июля. На следующей неделе также не стоит ожидать высоких температур. В конце июля, а также в начале августа, возможно некоторое снижение температуры. С севера придет холодная воздушная масса, поэтому температура упадет на 2—3 градуса. И время от времени будут идти летние дожди, преимущественно днем", - рассказала она Фактам.

В свою очередь народный синоптик Владимир Деркач говорит о том, что третья десятидневка июля ожидается дождливой, а по-настоящему теплых дней будет мало.

Читайте такжеОт жары до заморозков: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на август-2019"Первая декада третьего летнего месяца продлит погодную тенденцию установленную июлем: умеренное тепло с невысокими температурами, в середине и конце этой десятидевки возможны небольшие осадки. Начало второй десятидневки августа не разочарует погодой, даже небольшой кратковременный дождь не испортит впечатление от погодной картины: ожидаются теплые деньки и даже очень жаркие. Правда, жара продержится не очень долго, и температура немного снизится. Снова вернутся дожди, которые усилятся в конце декады", - прогнозирует синоптик.

Он добавил, что третья десятидневка будет практически без осадков, температура воздуха поднимется до довольно теплой, знойной погоды, но только в конце лета столбик термометра начет резко опускаться.

Напомним, ранее украинцам пообещали погодные сюрпризы.

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