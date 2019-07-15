От испепеляющей жары до заморозков: украинцам пообещали погодные сюрпризы

В Украине прогнозируют скорые заморозки / lenta-ua.net

В Украине во второй половине июля, а также в августе, ожидается жаркая погода без осадков, с похолоданием в конце лета.

"В целом можно сказать, по всей территории Украины следует ожидать жаркий, знойный и сухой август. В конце августа должен быть заток холода, и в конце сентября - резкое похолодание вплоть до заморозков", - рассказала на пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова.

Она отметила, что в конце июля, приблизительно с двадцатых чисел, в большинстве областей Украины ожидается повышение температуры воздуха. В августе температура в отдельные дни может доходить до 30 градусов.

По словам эксперта, в конце августа также следует ожидать понижения температуры воздуха до 24-26 градусов, которая будет сохраняться на протяжении всего сентября. При этом температурный режим может быть неустойчивым.

Читайте такжеСиноптик рассказала, когда украинцам ждать существенного потепления"То есть в конце месяца (сентября, – ред.) может быть похолодание, возможно даже до заморозков", - подчеркнула Мартазинова.

Она добавила, что в Киевской области осадки могут продолжаться до двадцатых чисел, после чего температура быстро повысится. Август и сентябрь ожидаются сухими и теплыми с небольшим количеством осадков в отдельные дни.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на июль.