Новая волна жары: синоптик рассказала, когда Украину раскалит до 30 градусов

В Украину вернется 30-градусная жара / sunhome.ru

Во вторник, 16 июля, в Украине осадки наиболее вероятны в восточной части страны, на остальной территории солнце будет чередоваться с локальными дождями, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в Facebook, Украина находится в зоне атмосферных фронтов.

"Облачный, с дождями, фронт, постепенно будет перемещаться в восточном направлении, поэтому завтра, 16 июля, дожди наиболее вероятны у восточной части Украины", - рассказала синоптик.

Она подчеркнула, что на остальной территории страны солнце будет чередоваться с локальными, хотя и незначительными, дождями.

"Температура воздуха во вторник. Теплее всего на юге - +24+28 градусов. Холоднее на Востоке - +18+22 градуса. В большинстве областей предполагается +20+25 градусов", - отметила Диденко.

Читайте также"Температурная аномалия": в Укргидрометцентре дали прогноз на июль-2019Она также спрогнозировала, что в Киеве 16 июля есть вероятность небольших осадков. В течение дня в столице ожидается +21+23 градуса.

В дальнейшем дожди с периодическими грозами пройдут в западных и северных областях, а температура воздуха будет постепенно повышаться, пишет синоптик.

"Во второй половине недели, особенно выходные, лето наконец нам широко улыбнется - днем потеплеет до +25+29 градусов, на юге до +30 градусов. К очередной волне всенародного нытья о жаре осталось полнедели - наслаждайтесь свежим воздухом", - добавила Диденко.

/ sat24.com

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на июль.