Новый температурный скачок: в Киеве врежет 35-градусная жара – синоптик

В Киеве ожидается существенное повышение температуры

В пятницу, 9 августа, в Украине ожидается нестабильная погода, на Западе и Севере страны пройдут кратковременные дожди с грозами, во время гроз возможные шквалы и град, на остальной территории осадки маловероятны.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, в северных и западных областях в пятницу ожидается + 25 + 29 градусов, на Закарпатье воздух прогреется до +30 градусов, в южных, восточных и центральных регионах Украины прогнозируется + 26 + 32 градусов.

"В Киеве 9 августа +30 градусов не будет, но прогнозируемые на завтра 27 градусов также - неплохое свидетельство лета. Кратковременный дождь с грозой возможен во второй половине дня или уже вечер", - написала она в Facebook.

/ wxcharts.com

Она предупредила, что во вторник, 13 августа, в Киеве "ожидается существенный скачок температуры воздуха, в столице может врезать до +35 градусов".

Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных сюрпризах в августе.