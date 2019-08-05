"Осенью не пахнет": в августе Украину разжарит до 35 градусов - синоптик

Август будет теплее, чем в предыдущие годы / paranormal-news.ru

В Украине мощные дожди, охватившие значительную часть страны, будут не затяжными, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Уже на следующей неделе будет потепление. Поэтому об осени рано говорить. Ею еще и не пахнет, хотя и будет прохладно. Вообще август будет теплее, чем в предыдущие годы. Средняя температура последнего месяца лета будет на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений", - подчеркнула она в комментарии gazeta.ua.

8 августа почти всю Украину охватит жара. Ожидается до 30-35 градусов во всех регионах. Тепло продержится до середины августа, сказано в материале.

Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных сюрпризах в августе.