От зноя до заморозков: синоптики удивили прогнозом погоды на август

1 августа 2019, 12:58

В августе украинцам обещают температурные качели.

солнце
В августе украинцам обещают температурные качели / sunhome.ru

В Украине первая декада августа ожидается достаточно жаркой: температура воздуха будет в пределах 30-35 градусов тепла, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, после 10 августа температура воздуха начнет падать, правда, на юге жара продержится ровно до средины месяца.

"Бывают годы, когда август становится более жарким, чем июль, но в этом году будет наоборот. После 10 августа температура резко упадет, и дневные показатели будут держаться на уровне 24-26 градусов тепла до конца месяца", - подчеркнул он в комментарии Апострофу.

Вместе с тем обильных осадков в августе Горбань не прогнозирует.

"Осадки ожидаются 2-3, а также 8 августа. Но это будут кратковременные дожди с юга", - отметил специалист.

Читайте такжеЖара сдается: синоптик предупредила о серьезной заявке на осеньВ то же время народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что в начале августа высоких температур в Украине ожидать не стоит.

"В августе еще вернется жаркое лето. Первая декада месяца будет прохладная, а после придет настоящее лето и жара до 30 градусов тепла и даже выше. Пик высоких температур ожидается во второй декаде августа. И только в последних числах лета в страну придет прохлада: еще не осенняя, но температуры упадут до 20 градусов тепла", - сообщил Деркач.

Как рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, в целом август ожидается теплее на 1,5—2 градуса, чем обычно бывает в этом месяце, однако большая часть теплых дней придется на первую половину месяца.

"Осадков выпадет меньше нормы на 20%, то есть около 50—60 мм. В целом можно сказать, что месяц будет засушливым, но природных катаклизмов и температурных рекордов, как было в июле, мы в августе не ждем", - заявил он Сегодня.

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Вместе с тем завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов УкргидрометеоНИИ Вазира Мартазинова добавила, что с вероятностью 80% август будет жаркий и сухой, а дневная температура до +30 градусов в тени.

"В середине августа следует ожидать самые знойные и жаркие дни. После 20-х чисел произойдет резкое похолодание", - резюмировала она.

По ее словам, это традиционная климатическая характеристика августа. Также Мартазинова не исключает, что в последние дни месяца на открытой местности возможны ночные заморозки.

Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных сюрпризах в августе.

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