Прогноз погоды на 7 дней обещает зажарку и поливку: какой будет погода на неделе

Какой будет погода в Украине на неделе / 1zoom.ru

Прогноз погоды на неделю обещает Украине аномальную жару – до +36 градусов в тени. А для полного эффекта парилки – внезапные обильные грозовые дожди будут точечно заливать "избранные" регионы.

Погода в Украине 12 августа

Прогноз погоды в Украине на понедельник осадков не обещает. Но жара усилится на пару градусов повсеместно: термометры покажут +28-32 градуса.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 12 августа

По данным сайта Синоптик, погода в Киеве 12 августа будет жаркой – до +28 градусов.

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Погода в Украине 13 августа

Прогноз погоды в Украине на вторник прогнозирует приход грозового фронта на западную половину страны: под грозовой удар попадут западные, северные и центральные регионы.

В отдельных регионах Украины температура воздуха достигнет отметки +36 градусов. При этом по всей стране сохранится жаркая погода с температурой +30-32 градуса.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 13 августа

Синоптик погоду в Киеве 13 августа обещает без осадков и уже до +32 градусов жары.

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Погода в Украине 14 августа

Прогноз погоды в Украине на среду обещает снижение температуры на пару градусов. При этом в целом жара сохранится на уровне +29-31 градуса. Грозы доберутся до северо-восточных регионов.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 14 августа

Синоптик погоду в Киеве 14 августа предвещает дождевую: все начнется с легкого дождика в середине дня и уже к вечеру перерастет в грозовой дождь. Температура опустится до +26 градусов.

Погода в Украине 15 августа

Прогноз погоды в Украине на четверг обещает прохладу без существенных дождей. Жарче всего будет на юге страны – до +32 градусов.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 15 августа

Синоптик прогнозирует, что погода в Киеве 15 августа будет прохладной – около +23 градусов, возможны дожди.

Погода в Украине 16 августа

Прогноз погоды в Украине на пятницу грозовые дожди допускает лишь на юге страны.

Синоптик пишет: погода в Киеве 16 августа облачая, но без осадков. Столбики термометров дотянутся до отметки +24 градуса.

Погода в Украине на выходных

На следующих выходных, 17-18 августа, в Украине мелкие дождики возможны разве что в субботу – местами и недолго. Термометры в среднем по стране покажут +22-26 градусов.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Украине на август 2019: стало известно, чем может удивить последний месяц лета.