Прогноз погоды на Яблочный спас 2019 обещает раскрутку жары / 1zoom.ru

Погода в Украине 19 августа – в праздник Яблочный спас 2019 – будет солнечной и безоблачной. Небольшие дожди вероятны лишь на востоке страны и в Сумской области.

Ветерок тоже будет дуть слабенько, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Что касается температуры воздуха, то со второго Спаса жара в Украине начинает раскручиваться.

"В понедельник везде уже +25-30 градусов, к середине недели врежет, особенно на юге, в центре и на востоке до +32-37 градусов", – предупредила Диденко.

Читайте такжеПреображение Господне: приметы, традиции и что это вообще за праздникПогода в Киеве 19 августа будет без осадков, солнечной и довольно жаркой – до +26-28 градусов в течение дня.

Прогноз погоды на 19 августа 2019 в Украине обещает раскрутку жары

Ослабления жары стоит ждать лишь с 22 августа – и то лишь на западе и севере Украины. На западе же возможны небольшие дожди. На остальной территории до конца недели сухо.

Погода в Киеве на День Независимости 2019

По предварительному прогнозу синоптика, прогноз погоды в Киеве на 24 августа, День независимости 2019, обещает порывистый ветер без осадков и около +25 градусов.

Ранее в Украинском гидрометцентре был обнародован прогноз погоды в Украине на август 2019. Синоптик предупреждал, что погода в течение месяца может удивить температурой воздуха.