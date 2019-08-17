Яблочный спас 2019: как праздновать – в церкви и дома

Яблочный спас 2019 – что святить и что нельзя делать / 1zoom.ru

На носу Яблочный спас 2019. Пора готовиться – и готовить: фрукты для освящения в церкви, шарлотку на праздничный стол и не только.

Отмечается Яблочный спас 19 августа. Так что времени на закупки осталось немного.

Яблочный спас: что несут в церковь

На Яблочный спас святят в церкви:

яблоки (об этом говорит само название праздника),

виноград,

груши,

горох в стручках,

помидоры и пр.

То есть фрукты и овощи круглой формы.

При этом с освящением яблок связана одна из главных традиций Яблочного спаса: те родители, у которых умерли детки – до Второго спаса яблок не ели вообще. В старину считалось, что если эту традицию нарушить, то ребеночек в раю не отведает яблочек.

Поэтому яблоки нового урожая пробовали уже после освящения. Причем многие сначала часть яблок оставляли прямо в храме или несли на кладбище, на могилку дитяти, в качестве своеобразной "передачки" для малыша. И лишь потом ели яблоки сами.

В народе верят: чем больше освященных яблок раздашь – тем удачнее выдастся год.

То есть, по поверью, такие яблоки приносят человеку здоровье и достаток.

В некоторых регионах также святят на Яблочный спас мед и пучок колосьев пшеницы и ржи – тем самым славя разнообразие богатой природы.

Яблочный спас: что можно делать, а что нельзя

Яблочный спас – это народное название большого церковного праздника – Преображение Господне 2019. Так что запреты у праздников, по сути общие. Хотя есть у Второго спаса и специфические.

Итак, Яблочный спас 2019: что нельзя делать на Преображение Господне:

находиться в дурном настроении и портить его другим, ведь Преображение Господне – праздник светлый и радостный;

желать зла кому-либо: все дурное вернется к тому, что желал;

на Яблочный спас нельзя работать: речь идет о работе "корыстной", можно трудиться на благо других людей (в том числе если на этот день выпала рабочая смена): под запретом шитье ("Кто на Спаса шьет – до конца дней слезы льет"), уборка, стирка и пр. – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать;

громко болтать и шумно веселиться;

ругаться и ссориться .

О запретах в еде на этот день читайте в нашем материале Что нельзя делать в Успенский пост – от питания до прощения и свадьбы.

Из специфических народных запретов стоит упомянуть запрет на убийство насекомых на Яблочный спас. А мух даже приманивают: ведь считается, что ежели муха в этот день села на руку дважды, то будет человеку везти целый год.

И, как уже упоминалось, освященные яблоки едят лишь после того, как угостили ими других. Можно просто оставить парочку плодов в храме.