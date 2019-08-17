Яблочный спас 2019: как праздновать – в церкви и дома

17 августа 2019, 07:15

Главред узнал, какие на Яблочный спас есть традиции и обычаи и что нельзя делать в этот день.

Яблочный спас 2019 – что святить и что нельзя делать
Яблочный спас 2019 – что святить и что нельзя делать / 1zoom.ru

На носу Яблочный спас 2019. Пора готовиться – и готовить: фрукты для освящения в церкви, шарлотку на праздничный стол и не только.

Отмечается Яблочный спас 19 августа. Так что времени на закупки осталось немного.

Яблочный спас: что несут в церковь

На Яблочный спас святят в церкви:

  • яблоки (об этом говорит само название праздника),
  • виноград,
  • груши,
  • горох в стручках,
  • помидоры и пр.

То есть фрукты и овощи круглой формы. 

При этом с освящением яблок связана одна из главных традиций Яблочного спаса: те родители, у которых умерли детки – до Второго спаса яблок не ели вообще. В старину считалось, что если эту традицию нарушить, то ребеночек в раю не отведает яблочек.

Поэтому яблоки нового урожая пробовали уже после освящения. Причем многие сначала часть яблок оставляли прямо в храме или несли на кладбище, на могилку дитяти, в качестве своеобразной "передачки" для малыша. И лишь потом ели яблоки сами.

В народе верят: чем больше освященных яблок раздашь – тем удачнее выдастся год.

То есть, по поверью, такие яблоки приносят человеку здоровье и достаток.

В некоторых регионах также святят на Яблочный спас мед и пучок колосьев пшеницы и ржи – тем самым славя разнообразие богатой природы.

Яблочный спас: что можно делать, а что нельзя

Яблочный спас – это народное название большого церковного праздника – Преображение Господне 2019. Так что запреты у праздников, по сути общие. Хотя есть у Второго спаса и специфические.

Итак, Яблочный спас 2019: что нельзя делать на Преображение Господне:

  • находиться в дурном настроении и портить его другим, ведь Преображение Господне – праздник светлый и радостный;
  • желать зла кому-либо: все дурное вернется к тому, что желал;
  • на Яблочный спас нельзя работать: речь идет о работе "корыстной", можно трудиться на благо других людей (в том числе если на этот день выпала рабочая смена): под запретом шитье ("Кто на Спаса шьет – до конца дней слезы льет"), уборка, стирка и пр. – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать;
  • громко болтать и шумно веселиться;
  • ругаться и ссориться .

О запретах в еде на этот день читайте в нашем материале Что нельзя делать в Успенский пост – от питания до прощения и свадьбы.

Из специфических народных запретов стоит упомянуть запрет на убийство насекомых на Яблочный спас. А мух даже приманивают: ведь  считается, что ежели муха в этот день села на руку дважды, то будет человеку везти целый год.

И, как уже упоминалось, освященные яблоки едят лишь после того, как угостили ими других. Можно просто оставить парочку плодов в храме. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник православие традиции Яблочный Спас
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:26
В Одессе сгорела гостиница Токио Стар: 18 пострадавших и погибших
07:15
Яблочный спас 2019: как праздновать – в церкви и дома
06:53
Украинские горки: с чем связан рекордный рост ВВП, и как это повлияет на украинцев мнение
06:37
Самые модные женские шарфы осень-зима 2019-2020: топ-5 трендов - фото
06:01
"Монстр прекратит существование": журналист спрогнозировал распад России
05:28
Нибиру "сожрала" Юпитер: пришельцы готовят смертоносную атаку на Землю - уфологи
04:55
Почти Иисус Христос: астролог раскрыл феномен успеха Игоря Смешко
04:10
Что нельзя делать на диете: врачи дали топ-5 советов
03:31
Звезда Квартала в трусиках сверкнула стройными ножками
02:44
Не капуста: ученые назвали продукт, способствующий росту груди у девушек
02:16
Еще один скандал в Минобороны: чиновники хотели "кинуть" бюджет на 30 миллионов
01:49
"Худеют все!": эксперт назвала опасные ошибки при похудении
01:05
"Сигнал к ослаблению гривны": эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в Украине Видео
00:59
В Госдепе высказали недовольство налоговой политикой Украины
00:41
В США умер известный актер Питер Фонда
00:25
"Сосочки": Тина Кароль снялась без белья
16 августа, пятница
23:58
"Решил основную задачу": политолог оценил 100 дней президентства Зеленского
23:37
Замглавы Нацполиции Бушуев ушел в отставку
23:15
В Офисе президента сгоняют бюджетников на День независимости
22:56
Важнее достоинство, чем вода из Украины: в Крыму сделали громкое заявление
22:35
Суд допустил ошибку при аресте Грымчака Видео
22:09
"Усиление позиций": эксперт пояснил различие Зеленского и Порошенко в вопросе Донбасса
22:06
Дело Грымчака: суд избрал чиновнику меру пресечения Видео
21:50
Днепр под угрозой: экологи бьют тревогу из-за катастрофы в Киеве Видео
21:11
"Будем продавать квартиру": на суде жена Грымчака пожаловалась на унижение Видео
21:03
"Пи*да из трусов выпадает": Волочкову пристыдили за откровенный шпагат
20:33
В Одессе депутат после драки коллег передумал увольняться Видео
20:19
"Какого-то мелкого подобрали": Путина уличили в использовании клона
20:01
В Газпроме озвучили процент готовности Северного потока-2
19:58
Сытник обвинил Луценко: не сотрудничает с НАБУ по делу судей ОАСК Видео
19:23
Сценарист Чернобыля пожалел авторов русского сериала об аварии
19:20
Захват пиратами моряков у берегов Камеруна: в МИД назвали число украинских заложников Видео
18:53
В Чернигове начался суд по делу Грымчака Видео
18:49
Дмитрий Гордон дал рецепт, как вернуть Донбасс
18:24
Порошенко в документах назвал себя президентом Украины
18:11
Леся Никитюк сдала "абсолютно рабочую схему", как найти свою любовь
17:57
Нападение с фекалиями на нардепа Куприя: задержан гражданин РФ
17:51
Пираты захватили в заложники украинских моряков у берегов Камеруна: первые подробности Видео
17:31
Экс-глава МИД спрогнозировал итог встречи Зеленского и Трампа
17:26
В Киевском метро заметили двойника Зеленского: потрясающее сходство
17:20
Украинского бизнесмена в РФ обвинили в мошенничестве и дали 9 лет тюрьмы
17:17
В Форс-мажорах от души постебались над Меган Маркл
16:56
На главу СБУ завели уголовное дело: стали известны подробности Видео
16:45
Боевики "ЛДНР" во время учений утопили танк: есть погибшие
16:44
Простуда, аллергия и другие неприятности: опровержение самых известных мифов про кондиционеры новости компании
16:39
Самый важный маршрут в мире: от КПВВ в Станице запустили электрокар Видео
16:21
Фильм Зеленского принес бюджету убытки на миллионы
16:14
Камни и пиротехника: в Запорожье ультрас Зари и ЦСКА устроили побоище Видео
16:00
Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета и описалась на глазах пассажиров Видео
15:52
Снова "ослушался": Гройсман отказался "придержать" деньги для городов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять