Второй Спас в августе 2019: кто и как отмечает Преображение Господне 6 августа

Преображение Господне. Икона. Феофан Грек. / Правмир

Праздник 6 августа крайне важен для христиан – но только западного обряда. Сегодня они празднуют Преображение Господне 2019.

Праздник Преображения Господня 2019 в православии отмечается 19 августа. В народе он больше известен под названием Яблочный спас 2019. Это будет уже второй Спас в августе 2019: сначала христиане отметят Маковей или Медовый спас 2019. Подробнее читайте в нашем материале Когда какой Спас в августе 2019: как Украина отмечает Яблочный, Медовый и Ореховый спасы 2019.

Преображение Господне: что за праздник

Произошло Преображение Господне на горе Фавор (еще один вариант написания – Тавор). Там Христос на глазах апостолов Петра, Иоанна и Иакова предстал в своем истинном виде: лицо его засияло, а одежды стали ослепительно белыми. Тем самым Спаситель укрепил веру своих учеников перед тем, как принять страдания и мученическую смерть на кресте.

Преображение Господне (Спас): традиции, как празднуют

Католические священники служат в этот день мессу в белых одеждах. Это их традиционное одеяние в праздники, которые посвящены Иисусу Христу и Богородице.

Православные же в этот праздник будут святить круглые фрукты и даже некоторые овощи:

яблоки,

груши,

виноград,

помидоры, морковь и пр.

Также в некоторых регионах святят мед и пучок ржаных и пшеничных колосьев – как символ разнообразия и богатства природы.

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Яблочный спас: что нельзя делать

В Яблочный спас или Преображение Господне запрещается:

тяжелый труд (кроме готовки праздничных блюд или работы на благо других людей);

шитье: "Кто на Спаса шьет – до конца дней слезы льет" ;

; дурное настроение (особо – портить его окружающим);

убийство насекомых: если муха дважды сядет на руку в этот день – это сулит удачу на год вперед;

громкие разговоры и смех.

И не стоит забывать про Успенский пост 2019: на Преображение Господне дозволяется небольшое послабление в еде, однако главные запреты не снимаются.